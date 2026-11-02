ମୁଜାଫରପୁରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ ବିସ୍ଫୋରଣ; ଜଣେ ମୃତ, 15 ଆହତ
ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ଏହା 5 କିିମି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ଏହାକ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ 50ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
Published : November 2, 2026 at 5:00 PM IST
ମୁଜାଫରପୁର: ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଜଣଙ୍କର ମ଼ତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘୋବରସାହି ଚୌକର ଡୁମ୍ରି ରୋଡରେ ଏକ ଡ୍ରେନ ପାଇପ କାମ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ହଠାତ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ଏହା 5 କିିମି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ 50ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଧ୍ୱଂସସ୍ତୁପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡି ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବିଛାଡି ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାରରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏକ ବୁଲଡୋଜର ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି । ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଫାଷ୍ଟଫୁ଼ଡ ଦୋକାନରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପ଼ଡିଥିଲେ । ମନିହାରୀ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଦୋକାନରେ କିଛି ଲୋକ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବାବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ମନିହାରୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ୪୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ 8 ଶ୍ରମିକ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୁଶୀନଗରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୫ ଜଣଙ୍କ ସମେତ ୭ ମୃତ