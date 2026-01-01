ନୂଆବର୍ଷରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାପନ ଚୁକ୍ତିନାମା, ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନକରିବାକୁ ରାଜି
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାପନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ପରସ୍ପରର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଛି।
Published : January 1, 2026 at 10:45 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜାରି ରଖି, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ତାଲିକା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ପରସ୍ପରର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଥାଏ ।
ତାଲିକା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗତ ମେ ମାସରେ ଚାରି ଦିନିଆ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୀତଳ ହୋଇଛି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି ଯେ, ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନିଷେଧ ଚୁକ୍ତିନାମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିକା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦରେ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଏକକାଳୀନ କରାଯାଇଥିଲା
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି, "ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକକାଳୀନ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନିଷେଧ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରମାଣୁ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଡିସେମ୍ବର 31, 1988ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 27, 1991ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରମାଣୁ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ।
ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବୃତ୍ତିରେ, MEA କହିଛି, "ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ତାଲିକାର ଏହା କ୍ରମାଗତ 35ତମ ଆଦାନପ୍ରଦାନ । ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 1, 1992ରେ ହୋଇଥିଲା।"
ଏଠାରେ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ୨୦୦୮ ମସିହାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କନସୁଲାର ପ୍ରବେଶ ଚୁକ୍ତିନାମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକକାଳୀନ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରର ହେପାଜତରେ ଥିବା ସାଧାରଣ କଏଦୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ତାଲିକା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
