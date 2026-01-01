ଗୌହାଟି-କୋଲକାତା ରୁଟରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ
ବେଙ୍ଗଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଗୌହାଟି-କୋଲକାତା ରୁଟରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ।
Published : January 1, 2026 at 5:52 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର କୋଲକାତା-ଗୌହାଟି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାଓଡ଼ା ଏବଂ ଆସାମର ଗୌହାଟି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ର ଭଡ଼ା ବିମାନ ଯାତ୍ରା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିବ ।
ଦିଲ୍ଲୀର ରେଲ୍ ଭବନରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା 15-20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସମ୍ଭବତଃ ଜାନୁଆରୀ 18 କିମ୍ବା 19 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ । ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବି ।"
First Vande Bharat sleeper train to run between Guwahati-Kolkata, PM Modi to flag off soon— ANI Digital (@ani_digital) January 1, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/puYMl1KwgV#VandeBharatSleeper #Guwahati #Kolkata pic.twitter.com/Kbu9SUgpRJ
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗୌହାଟୀ-ହାୱଡା ବିମାନ ଭଡ଼ା ପ୍ରାୟ ₹6,000ରୁ ₹8,000 ହେବ । ଏହା ତୁଳନାରେ ଭୋଜନ ସମେତ ତୃତୀୟ ଏସି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଭଡ଼ା ପ୍ରାୟ ₹2,300, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹3,000 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଏସି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹3,600 ହେବ । ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ଭଡ଼ା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଟ୍ରେନଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଆସାମର କାମରୂପ ମହାନଗର ଏବଂ ବୋଙ୍ଗାଇଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବଙ୍ଗର କୁଚବିହାର, ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି, ମାଲଦା, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ହୁଗଲି ଏବଂ ହାଓଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ଆସାମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁତ ଦିନ ଧରି ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି । ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଚେୟାର କାର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ।" ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍କୁ 1000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦୂର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ରେ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଉନ୍ନତ ସସପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ଅଛି, ଯାହା ରାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିବ ।"
ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 12ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ । ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ, ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର (CRS)ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଅନ୍ତିମ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କୋଟା-ନାଗଡା ସେକ୍ସନରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟ୍ରେନଟି ସର୍ବାଧିକ 180 କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଯାହା ଭାରତର ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରେଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଡକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ।
ଟ୍ରାଏଲ ସମୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥିରତା, ଦୋଳନ, କମ୍ପନ ଆଚରଣ, ବ୍ରେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଚ୍ଚ ଗତିରେ ଟ୍ରେନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା ଏବଂ CRS ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସଫଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; 10 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ସୂଚନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜିଠାରୁ ରେଳ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ; ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ରେଳଯାତ୍ରୀ