ଓମାନ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଶହୀଦ
ଜାହାଜଟି ପ୍ରାୟ 59,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ।
Published : March 7, 2026 at 10:00 AM IST
INDIAN SAILOR DEATH ମୁମ୍ବାଇ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଓମାନରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଓମାନ ମସ୍କଟ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି 32 ବର୍ଷୀୟ ଦକ୍ଷୀତ ଅମୃତଲାଲ ସୋଲାଙ୍କି ।
ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ:
ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଦକ୍ଷୀତ ଅମୃତଲାଲ ସୋଲାଙ୍କି ଏମ୍ଟି ଏମ୍କେଡି ବ୍ୟୋମ୍ (MT MKD Vyom) ନାମକ ଜାହାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଜାହାଜଟି ପ୍ରାୟ 59,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ମିଶାଇଲ ସଂଯୋଜିତ ଥିବା ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୁମ୍ରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଜାହାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଦକ୍ଷୀତ ଅମୃତଲାଲଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଦକ୍ଷୀତଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ:
ଆକ୍ରମଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ତୈଳ ଜାହାଜଟି ଓମାନର ମସ୍କଟ ଉପକୂଳରୁ 52 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ରହିଥିଲା । ମସ୍କଟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏସମ୍ପର୍କରେ ମୁମ୍ବାଇର କାନ୍ଦିଭାଲି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଦକ୍ଷୀତଙ୍କ ବାପା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଅର ମୃତଦେହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଦକ୍ଷୀତ ଅମୃତଲାଲଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଡିଉର ମୂଳବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି । ତେବେ ଦକ୍ଷୀତ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲେ ।
ମର୍ମାହତ ପରିବାର:
ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ମାସପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷୀତଙ୍କ ମା'ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମା'ଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଦୁବାଇରେ ଫସିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ:
ଦକ୍ଷୀତଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇର ରୁହନ୍ତି । ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷୀତଙ୍କ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପଡୋଶୀ ସୁଗନ୍ଧା ପରବ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା । ମୋ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସହିତ ମୋର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ପରୀକ୍ଷା କରି ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଦିଏ । ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘଟିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷୀତ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ବିଶ୍ବାସ କରି ହେଉନାହିଁ ।"
ଓମାନରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାହାଜ ଏମ୍ଭି ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ (MV Skylight) ଉପରେ ହରମୁଜ୍ ଷ୍ଚ୍ରିଟଠାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣ ପରେ 2 ଭାରତୀୟ ନାବିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ବିହାରର ଆଶିଷ କୁମାର ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଦଲ୍ଲୀପ ସିଂ ।