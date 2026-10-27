ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ: ହେଲମେଟକୁ ନେଇ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା
ପୁରୁଷୋତମ ଗରାଡ଼ିଆ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ।
Published : October 27, 2026 at 11:00 PM IST
ODIA DELIVERY EXECUTIVE IN BENGALURU, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗରାଡ଼ିଆ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ସହାୟତାରେ ଏହି ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରୀ ବଏ ଭାବେ କାମ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସଚାତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ।
ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ଭଲ ଭାବେ ପିନ୍ଧି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି । ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି । ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ।
ମୂଳତଃ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, 'ଜୋମାଟୋ' (Zomato) କମ୍ପାନୀରେ ଡେଲିଭରୀ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି । ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସେ ଘରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହରର ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିତରେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା ନିଜ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ ।
"ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ୍ । ଆମର ନିଜ ଉପରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ସେଠାରେ ଆମ ଭଳି ଅନ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରୁଥାନ୍ତି । ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଘରେ ଥିବା ଆମ ପରିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍," ବୋଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହନ୍ତି ।
ଅନେକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏପରି କରିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ଯାତାୟାତ କରେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ । ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।"
ତାଙ୍କ ଦିନ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକ 'ଟେଲି-କଲିଂ' (ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ) କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାରି ମାସ ତଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ (ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରୀ) କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ । ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ରେସ୍ତୋରାଁ କର୍ମଚାରୀ, ନିଜ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଡେଲିଭରୀ ସମୟରେ ଭେଟୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏକ ଅଜଣା ସହରରେ ନିଜକୁ ବେଶ୍ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଛନ୍ତି ।
"ମୁଁ ଗତ ଛଅ ମାସ ଧରି ଏଠାରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଗତ ଚାରି ମାସ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା (ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରୀ) କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି । ମୋ କମ୍ପାନୀ, ରେସ୍ତୋରାଁର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ- ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ଥିଲେ- ସେମାନେ ସର୍ବଦା ମୋ ସାଥୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି । କେହି କେବେ ବି ମୋତେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି," ବୋଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହନ୍ତି ।
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଦରର ସହ କଥା କୁହନ୍ତି । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦିନେ ଅପରିଚିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାକିରି ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଏବଂ ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା କାମରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ।
ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିତୁଛି । ରାସ୍ତାରେ ବିତାଉଥିବା ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର: ଟ୍ରାଇସାଇକେଲରେ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି, ସ୍ବପ୍ନ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ