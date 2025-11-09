ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଭଡା ଘର ମାଲିକ ପୁଅ । 2 ଭାଇ ଗିରଫ ।
Published : November 9, 2025 at 12:29 PM IST
ରୁଦ୍ରପୁର (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିତକୁ ପୋଲିସ ଧରିଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ଲୁଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁମିତକୁ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗିରଫ କରିଛି କିଚ୍ଛା କୋତବାଲି ପୋଲିସ ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଲାଲପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ HR ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଚ୍ଛା କୋତବାଲି ପୋଲିସ । ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁମିତକୁ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲାଲପୁର ରୋଡରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅମିତର ସାନ ଭାଇ ସୁମିତ ଫେରାର୍ ଥିଲା । ମୃତଦେହକୁ ଲୁଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁମିତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା:
କିଚ୍ଛା କୋତବାଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଚ୍ଛା ସ୍ଥିତ କୋତବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଲାଲପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ ନଦୀରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ପରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ । ଏନେଇ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଲାଲପୁରରେ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ସେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ସେ HR ବିଭାଗରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 30 ପରଠୁ ତାଙ୍କୁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏନେଇ ସେମାନେ (ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ) ଯୁବତୀ ଜଣକ ରହୁଥିବା ଭଡା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେ (ଭଡା ଘର ମାଲିକ ) ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରପୁର ଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ । ଚିନ୍ତିତ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଲାଲପୁର ପଠାଇଥିଲେ । 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।"
ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚରୁ ମିଳିଲା ହତ୍ୟା ପ୍ରମାଣ:
"ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅପରାହ୍ନରୁ ସେ ଅଫିସ ଛାଡିଥିବା କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଲାଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯୁବତୀ ଜଣକ ରହୁଥିବା ଭଡା ଘର ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଢିଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଓ ଚାରିପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସିସିଟିଭିରୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଇଦେଲା ସିସିଟିଭି:
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ 2 ପୁଅ ଚାଦରରେ ଗୁଡାଇ ବାଇକରେ କିଛି ଜିନିଷ ନେଉଥିଲେ । କିଚ୍ଛା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଅମିତ ଅଟକ ରଖି ଏନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସତ ମାନିଥିଲା ଅମିତ । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ ଚାଦରରେ ଘୋଡାଇ ଲାଲପୁର ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀରେ ପିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସାନ ଭାଇ ସୁମିତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିତ କହିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଭଡା ଘର ମାଲିକର ଦୁଇ ପୁଅ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଫେରାର ଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ଭାଇ ସୁମିତ । ଗିରଫ ଭୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାମପୁରକୁ ପଳାଇଥିଲା ସୁମିତ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ମହାରାୟର ଲାଲପୁର ରୋଡରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସୁମିତ ମାନିଛି ଯେ, ଭାଇ ସହ ମିଶି ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ମୃତଦେହକୁ ବାଇକରେ ନେଇ ଲାଲପୁରରେ ପିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇବା ସହ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରତିବାଦରୁ ହତ୍ୟା:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ," ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅମିତ ମାନିଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ସେ ଘରେ ଏକା ଥିଲା । ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେ (ଅମିତ) ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାରୁ ଭୟରେ ସେ (ଅମିତ) ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୁମିତଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲା । ଏହାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଚାଦରରେ ଗୁଡାଇ ଲାଲପୁରଠାରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀକୁ ପିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ମୃତଦେହ ଯେପରି ପାଣିରେ ଭାସି ଉପରକୁ ନ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଚାଦରରେ 10ରୁ 12ଟି ଇଟା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ।" ଏକ କମ୍ପାନୀରେ HR ବିଭାଗରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କରୁଥିଲେ ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ।
