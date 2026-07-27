IIT ଗୌହାଟି କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଜୀବନ ହାରିଥିବା ସନ୍ଦେହ
IIT ଗୌହାଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ଏକ କୋଠାର ପଞ୍ଚମ ମହଲା ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
By PTI
Published : July 27, 2026 at 3:01 PM IST
ଗୌହାଟି (ଆସାମ): ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IIT) ଗୌହାଟି କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ଏକ କୋଠାର ପଞ୍ଚମ ମହଲା ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ବିଟେକ୍ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ସେ ଛାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, IIT-ଗୌହାଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇନିଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି । "ଏହି ମାମଲା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ମୃତ ଛାତ୍ରାଙ୍କ ପିତାମାତା କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଇନିଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି । ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପୋଲିସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି ।"
ତେବେ ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ନପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମାନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ IIT ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । IIT-ଗୌହାଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା SAATHI କାଉନସେଲିଂ କ୍ଲବ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଫର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱେଲବିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, "ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସରେ କେହି ଏକାକୀ କଷ୍ଟକର ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ।"