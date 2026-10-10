ପିତୃପକ୍ଷରେ ଗୟାକୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଗୟାକୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସର୍ତାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : October 10, 2026 at 3:36 PM IST
ODISHA PILGRIM DEATH IN GAYA, ଗୟା : ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାକୁ ବିହାରର ଗୟାଜୀ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମାନପୁରର ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଗୟା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା
ମୃତକ ହେଲେ 58 ବର୍ଷୀୟ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ । ଘଟଣାଟି ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିଲା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 16 ଜଣ ସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାକୁ ଗୟାଜୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା । ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ସେମାନେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାକୁ ଏକାଠି ଯାଇଥିଲେ
ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସରୋବର ବେଦୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ
ଡିପିଏମ୍ ନୀଲେଶ କୁମାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ହେଉଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
"ମାନପୁର PHC ସେଠାରୁ ମୃତଦେହକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ନାରାୟଣ ମଗଧ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔପଚାରିକତା ପରେ, ମୃତଦେହକୁ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ପରିବାରର ଅନୁରୋଧରେ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।" - ନୀଲେଶ କୁମାର, ଡିପିଏମ୍
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିତୃ ପକ୍ଷରେ 48,28,883 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗୟା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ମେଳା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 1,46,017 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଋତୁରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନାତିକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ପରଲୋକରେ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କ ଜେଜେମାଆ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Explained: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ AI; ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରୁଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ