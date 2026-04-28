ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବାଦ: ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ; PESA, FRA ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ

ପେସା ୧୯୯୬ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ୨୦୦୬କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।

Congress general secretary in-charge communications Jairam Ramesh
Published : April 28, 2026 at 3:33 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଜିମାଳିରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ବିବାଦର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ (ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ) ଆଇନ (PESA), ୧୯୯୬ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ(FRA), ୨୦୦୬କୁ ଉଭୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ହୃଦୟର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦଳ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଯୋଗାଯୋଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପ୍ରମୁଖ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲଡୋଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅପରିଚିତ ନୁହେଁ ।

"ଏହି ନିରାଶାଜନକ କାହାଣୀର ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସିଜିମାଳିରେ ସଂଲଗ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ," ବୋଲି ଜୟରାମ ରମେଶ X ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପଞ୍ଚାୟତ (ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ) ଆଇନ (PESA), 1996 ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ(FRA), 2006ର ଗୁରୁତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମ ସଭା ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସାମାନ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା । ଏପରିକି ପୋଲିସ SC/ST (ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ) ଆଇନ, 1989 ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା, ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବୋଲି ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ।

"କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର । ସେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସିଜିମାଳିରେ ହୋଇଥିବା ଅଶାନ୍ତିର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ PESA, 1996 ଏବଂ FRA, 2006କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଉପାୟରେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ," ବୋଲି ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ।

ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଥିତ ବର୍ବରତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ PESA ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ।

ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ଖଣି ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ସିଜିମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଆଦିବାସୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 10ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

