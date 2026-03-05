ETV Bharat / bharat

ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ସରକାରଙ୍କୁ ସାହଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ପରିବାର

ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତ୍ରୀନାଥ ଗଟ୍ଟା (50) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Nanguneri horror
ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 5, 2026 at 8:19 AM IST

ତିରୁନେଲଭେଲି (ତାମିଲନାଡୁ): ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ତିରୁନେଲଭେଲି ଜିଲ୍ଲାର ନାଙ୍ଗୁନେରି ନିକଟରେ ପେରୁମ୍ପଥୁ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାର ଯାଉଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣିଆ ଲୋକ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତ୍ରୀନାଥ ଗଟ୍ଟା (50) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

