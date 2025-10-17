ଦୁର୍ଗାପୁର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଓଡିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ, ପୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତା ଓଡିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସାମ୍ପୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ।
Durgapur Rape Case Update କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଓଡିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ପୁଣିଥରେ ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେଠାରୁ କିଛି ସାମ୍ପୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟିମ୍ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ପୀଡିତା:
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର (10 ଅକ୍ଟୋବର) ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେହିଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ପଢୁଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏକ୍ପର୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ, ପୀଡିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍:
ସେପଟେ ଘଟଣାର 8 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ପରାଙ୍ଗଗଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଆସାନସୋଲ-ଦୁର୍ଗାପୁର ପୋଲିସ ଡିସି (ପୂର୍ବ) ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "6 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ, ମିଳିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଫରେନସିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।"
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଏକ ପୋଲିସ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ, ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ପ୍ରଥମେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ, 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ସେଠାକୁ ଆସି ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ । ପରେ ସେହି ତିନି ଜଣ ମିଶି ଛାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ । ପରେ, ଯୁବତୀଙ୍କ ସହପାଠୀ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ।
ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ:
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ, ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ସେମାନେ ବାଇକରେ ଆସିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଏହାସହ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ କିପରି ଆସିଥିଲେ ? ସାଇକେଲରେ ନା କାରରେ ଆସିଥିଲେ ? ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପୁଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ପୋଲିସ ଅନେକ ଥର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲା । ଫରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା । ଫରେନସିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଛ ନିକଟରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ସମାନେ ଆଉ 50 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି ।
