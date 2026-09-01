ଓଡ଼ିଶାର ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ର ହେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି
ଛତିଶଗଡ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୟ କେ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ବଦଳି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 1, 2026 at 11:44 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ର ହେବେ ଛତିଶଗଡ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ଛତିଶଗଡ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ର ।
ବଦଳିଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି:
ଛତିଶଗଡ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୟ କେ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିଶ କରିଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ।
3 ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ:
ଗତକାଲି (31 ଅଗଷ୍ଟ) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ବୈଠକରେ 3 ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବଦଳି ନେଇ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଯେମିତିକି-
- ଛତିଶଗଡ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୟ କେ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ବଦଳି
- ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ଅଳ୍ପେଶ ଯଶବନ୍ତ କୋଗେଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ବଦଳି
- ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଭାଟିଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ବଦଳି
ଛତିଶଗଡ ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୟ କେ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ବଦଳି ପରେ ଛତିଶଗଡ ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ଅଟେ । ସେହିପରି ଛତିଶଗଡ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦୁଇ ଥର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ କରିଛନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ର ଏପ୍ରିଲ 18, 1965 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହ ଜଡିତ । ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ବିଚାରପତି ରହିସାରିଛନ୍ତି ।