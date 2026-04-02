ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ, ‘କଳିଙ୍ଗରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ବଙ୍ଗରେ ବି ଫୁଟିବ’
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୀରଭୂମରେ ନାମାଙ୍କନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପଶ୍ଚିମଙ୍ଗରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ।
Published : April 2, 2026 at 8:37 PM IST
ବୀରଭୂମ(ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ । ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ମଇଦାନ । ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର । ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିରଭୂମ ଗସ୍ତ କରି ନାମାଙ୍କନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ ।
ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 23 ଓ ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନାମାଙ୍କନ ପକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ପଶ୍ଚିମଙ୍ଗ । ଆଜି ବୀରଭୂମର ରାମପୁରହାଟ 4 ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କିଛି ସମୟ ରାମପୁରହାଟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମୀଙ୍କ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ‘କଳିଙ୍ଗରେ ବଦଳିଛି, ବଙ୍ଗରେ ବି ବଦଳିବ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିବ ।’
#WATCH | Birbhum, West Bengal: Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi says, " today there are nominations of 4 candidates there... certainly this time there will be a change in bengal. people are coming out against corruption... in odisha, too, the governance has changed, and… pic.twitter.com/4YwKaRv41g— ANI (@ANI) April 2, 2026
ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମୋହନ:
ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବା ସହ ବିଜେପିର ବିଜୟ ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, ‘ଏଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । କାରଣ ଲୋକେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଯେଉଁପରି ଭାବେ ପୂରା ଦେଶରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜାରି ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହେବ । ‘ଅଙ୍ଗ ବଦଳିଛି, କଳିଙ୍ଗ(ଓଡ଼ିଶା)ରେ ବି ବଦଳିଛି, ଏହିପରି ଭାବେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବି ସରକାର ବଦଳିବ ।’
ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସିଛି, ଏଥର ଫୁଟିବ ପଦ୍ମ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମେଦିନିପୁର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି । ଏଥର ବୀରଭୂମ ଆସିଛି । ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ ।’
ଏସଆଇଆରକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?
ଏସଆଇଆର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହାର ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ରହିବ କାହାର ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଏସଆଇଆର କରାଯାଉଛି । ଏହା ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଉଛି । ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକା ରହିବ, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ କାହିଁକି ରହିବେ । ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିକାଶ ହେବ ।