ETV Bharat / bharat

କେରଳରେ ଓଡିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ଆକ୍ରମଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ 8 ଜଣିଆ ଦଳ ଧନପତ ନାଏକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପୀଡିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ରବିବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

Odia youth brutally attacked in Kerala, succumed to severe head injuries
କେରଳରେ ଓଡିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ଆକ୍ରମଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 21, 2026 at 8:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଥ୍ରୀସୁର (କେରଳ): ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ କେରଳରେ ଜଣେ 27 ବର୍ଷୀୟ ଓଡିଆ ଯୁବକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କେରଳର ଥ୍ରୀସୁରର ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭଡ଼ା ଘରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା କାରଣରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ।

ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଧନପତ ନାୟକ । ଏହି ମାମଲାରେ ଥ୍ରୀସୁର ଇଷ୍ଟ ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆସାମର 4 ମହିଳା ଏବଂ 2 ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯୋରଦାର ଅପେରସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଝନପତ ଓ ତାଙ୍କ 3 ସାଙ୍ଗ ଏମ୍‌ଜି ରୋଡର ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ । କୁରୁପମ୍ ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା କୋରାପାଥ୍ ଲେନ୍‌ରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ସେଠାକୁ ଗୁରୁବାର ରାତି 10ଟାରେ ଯାଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଭଡ଼ା ଘର ଓଡିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଉକ୍ତ ଘରେ ସଠିକ୍ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଧନପତ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଘର ପରିଚାଳକ ଓ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଯୋରରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ଭଡ଼ା ଘର ପରିଚାଳକ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅବୈଧ ଘରକୁ (Brothel) ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଓ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଧନପତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ।

ଲୋକ ଲଜ୍ୟା ଭୟରେ ଯୁବକ ମାନେ ଏହି କଥା କାହାକୁ କହିନଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥିଲେ । ମାତ୍ର ଧନପତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୁକ୍ରବାର ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆଜି (ରବିବାର) ହାମ୍‌ରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଧନପତ୍‌ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ, ଉକ୍ତ ଭଡ଼ା ଘର ପରିଚାଳକ ଦଳ ଅବୈଧ ବ୍ୟାପାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସାମକୁ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଫେରାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଚେନ୍ନାଇରୁ ଫେରି ପାରୁନି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ

TAGGED:

THRISSUR MEDICAL COLLEGE
THRISSUR EAST POLICE
ODISHA YOUTH BEATEN DEATH TAMILNADU
ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡିଆ ଯୁବକ ମୃତ
ODIA YOUTH BRUTALLY ATTACKED KERALA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.