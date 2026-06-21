କେରଳରେ ଓଡିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ଆକ୍ରମଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ
ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ 8 ଜଣିଆ ଦଳ ଧନପତ ନାଏକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପୀଡିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ରବିବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : June 21, 2026 at 8:43 PM IST
ଥ୍ରୀସୁର (କେରଳ): ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ କେରଳରେ ଜଣେ 27 ବର୍ଷୀୟ ଓଡିଆ ଯୁବକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କେରଳର ଥ୍ରୀସୁରର ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭଡ଼ା ଘରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା କାରଣରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ।
ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଧନପତ ନାୟକ । ଏହି ମାମଲାରେ ଥ୍ରୀସୁର ଇଷ୍ଟ ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆସାମର 4 ମହିଳା ଏବଂ 2 ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯୋରଦାର ଅପେରସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଝନପତ ଓ ତାଙ୍କ 3 ସାଙ୍ଗ ଏମ୍ଜି ରୋଡର ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ । କୁରୁପମ୍ ରୋଡ୍ରେ ଥିବା କୋରାପାଥ୍ ଲେନ୍ରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ସେଠାକୁ ଗୁରୁବାର ରାତି 10ଟାରେ ଯାଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଭଡ଼ା ଘର ଓଡିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଉକ୍ତ ଘରେ ସଠିକ୍ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଧନପତ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଘର ପରିଚାଳକ ଓ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଯୋରରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ଭଡ଼ା ଘର ପରିଚାଳକ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅବୈଧ ଘରକୁ (Brothel) ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଓ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଧନପତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ।
ଲୋକ ଲଜ୍ୟା ଭୟରେ ଯୁବକ ମାନେ ଏହି କଥା କାହାକୁ କହିନଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥିଲେ । ମାତ୍ର ଧନପତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୁକ୍ରବାର ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆଜି (ରବିବାର) ହାମ୍ରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଧନପତ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ, ଉକ୍ତ ଭଡ଼ା ଘର ପରିଚାଳକ ଦଳ ଅବୈଧ ବ୍ୟାପାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସାମକୁ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଫେରାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି ।