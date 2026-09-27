ଡ୍ରେସ ବାରକୋର୍ଡ ଖୋଲିଦେଲା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ: ପତ୍ନୀକୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ
ହତ୍ୟା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଲା ଡ୍ରେସର ବାରକୋର୍ଡ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
Published : September 27, 2026 at 3:37 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା । ପତ୍ନୀକୁ ମାରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ । ଶେଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ଡ୍ରେସରେ ଲାଗିଥିବା ବାରକୋର୍ଡ ଖୋଲିଦେଲା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସାମ୍ପ୍ପିଗେହଲ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ । ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁସୂୟା ବେହେରା (28) ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିଚୟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ଡ୍ରେସରେ ଲାଗିଥିବା ବାରକୋର୍ଡରୁ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଗର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ(32)କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଛି । ଏହାପରେ ପୋଲିସ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରି ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ।
ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତି:
ସାଗର ଓ ଅନୁସୂୟା ଉଭୟେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଦୁଇ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନଜଣାଇ ଘରୁ ଲୁଚି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଦେଢମାସ ହେବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସାମ୍ପ୍ପିଗେହଲ୍ଲି ଅଞ୍ଚଳର ଏନଏସ ଅଗ୍ରହାରା ଲେଆଉଟରେ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ଦୁଇ ଜଣ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ।
କେବେ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ ?
ଗତ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମହେଶ କୁମାରଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିଲା । ଗଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହଟି ମିଳିଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ କହିଛି, ସାଗର ଓ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଝଗଡା ହେଉଥିଲା । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ଗତ 11 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁସୂୟା ସ୍ବାମୀ ସାଗର ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଉଭୟେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଝଗଡା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସାଗର ପତ୍ନୀକୁ ଚାପୁଡା ମାରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଅଚେତ୍ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅନୁସୂୟା । ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସାଗର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
ଘରେ ବସି ମୃତଦେହ ଠିକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିଲେ...
ହତ୍ୟା ପରେ ଆଉ କାମକୁ ଯାଇନଥିଲେ ସାଗର । ଘରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡି ରହିଥିଲେ । କିପରି ମୃତଦେହକୁ ଠିକଣା ଲଗାଇବେ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲେ । 16 ଅଗଷ୍ଟ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ମୃତଦେହକୁ ଚାଦରେ ଘୋଡାଇ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଗଛ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କାରଣରୁ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ । ପରେ କୁକୁର ମୃତଦେହକୁ ଝୁଣିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ କିଣିଥିଲେ ଡ୍ରେସ...
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଅନୁସୂୟା ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଦୋକାନରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଦୋକାନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଅନୁସୟା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ହେଲେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିନଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲା...
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ହୋଟେଲ, ପିଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ କରୁଥିଲା । ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ସାଗର କାମ କରୁଥିଲେ । ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର । ଘଟଣା ଦିନ ଉଭୟ ପତି-ପତ୍ନୀ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଝଗଡା କରିଥିବା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜର । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଗରକୁ ହୋଟେଲରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ପଚରାଉଚରା ପରେ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା ସାଗର ।
ପୋଲିସକୁ କଣ କହିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ?
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଗର ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ । ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅନୁସୂୟାର ଫୋନର ସିମ୍କୁ ନିଜ ଫୋନରେ ପକାଇଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସୂୟାର ବାପା ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ତାଙ୍କ ବାପା ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ 1000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ପରିବାରଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଅନୁସୂୟା ବିବାହିତ ବୋଲି । ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।