ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର; ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର; ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
Published : December 26, 2025 at 8:53 PM IST
Published : December 26, 2025 at 8:53 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ ପୁରସ୍କାର 2026' ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସାହସିକତା, ସମାଜସେବା, ପରିବେଶ, କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର

ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବର ୱେଟ ଲିଫ୍ଟଙ୍ଗରେ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର । ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବର ୱେଟ ଲିଫ୍ଟଙ୍ଗ ରେ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର l 16 ବର୍ଷୀୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି l

ଆଜି ବୀର ବାଲ୍ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ଠାରେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ l ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସି ୱେଟ ଲିଫ୍ଟଙ୍ଗରେ ବଡ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା l ଭୁବନେଶ୍ବରର କିସ୍ ରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳି ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l

2025ରେ ସେ IWF ୟୁଥ୍ ଏବଂ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱେଟ ଲିଫ୍ଟଙ୍ଗ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ l
2025ରେ ସେ IWF ୟୁଥ୍ ଏବଂ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱେଟ ଲିଫ୍ଟଙ୍ଗ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ l ଯାହା ପେରୁ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l ସେ ଟୋଟାଲ 128 କିଗ୍ରା ମହିଳା ୟୁଥ୍ 40 କିଗ୍ରା କାଟାଗୋରିରେ ଭାରତ୍ତୋଳନ ଖେଳିଥିଲେ l ସେହିପରି ଏସିଆନ ୟୁଥ ୱେଟ ଲିଫ୍ଟଙ୍ଗ ଚାମ୍ପିୟନ ସିପ୍ ରେ 40 କିଗ୍ରା କାଟାଗୋରି ରେ ଟୋଟାଲ 135 କିଗ୍ରା (snatch 60 କିଗ୍ରା +clean and jerk 70 କିଗ୍ରା) ରେ ଗୋଲ୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ଯାହା ଦୋହା ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ବହୁ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l

ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଶର ମହାନତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଏହା ଜାଣି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ପିଲାମାନେ ସାହସ, କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ପରିବେଶ, ନବସୃଜନ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସମାଜସେବା ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାତ ବର୍ଷୀୟ ଭାକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଜ୍ଞିକାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ଚେସ୍ ପାୱାରହାଉସ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ଅଜୟ ରାଜ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିଦାନ ପି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସାହସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ନଅ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଭ୍ୟୋମା ପ୍ରିୟା ଏବଂ ଏଗାର ବର୍ଷୀୟ ସାହସୀ ପୁଅ କମଲେଶ କୁମାର ନିଜ ସାହସ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ଚକ୍ ତରଣ ୱାଲିର ଦଶ ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରବଣ ସିଂହଙ୍କୁ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ ପୁରସ୍କାର 2026' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମେ 2025ରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସିଂହଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାହସ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଭାରତ-ପାକ୍ ସୀମାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଶ୍ରବଣ ସିଂହ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରବଣ ସୀମାରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଫରୱାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ପାଣି, କ୍ଷୀର, ଲସି, ଚା ଏବଂ ବରଫ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣର ନିରନ୍ତର ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେଖା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିୟୋଜିତ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥିଲା ।

ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଶ୍ରବଣଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଗ, ପୁସ୍ତକ, ୟୁନିଫର୍ମ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାକ୍ସ, ରଙ୍ଗୀନ ବାକ୍ସ ଏବଂ ପାଣି ବୋତଲ ଭଳି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ସାମଗ୍ରୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଶ୍ରବଣଙ୍କ ବାପା ସୋନା ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେନା ନେବ, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରବଣଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ଅଛି, ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ସେନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ଶିବାନୀ ହୋସୁରୁ ଉପ୍ପାରା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନାମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ସାହସୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନେ ଭଲ କାମ କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବେ।

ଆଜି 'ବୀର ବଳ ଦିବସ' ଅବସରରେ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବଳିଦାନର ପଥ ବାଛିଥିବା ସାହସୀ ସାହିବଜାଦାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାହସୀ ସାହେବଜାଦାଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ସାହସକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଦେଶ ବୀର ବାଲ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି । ଆଜି ଆମେ ସେହି ସାହସୀ ସାହେବଜାଦାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଗର୍ବ । ସେମାନେ ଭାରତର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ସେହି ସାହସୀ ସାହେବଜାଦାମାନେ ବୟସ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସୀମାକୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ମୋଗଲ ସଲତନତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଥର ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କଠୋରତା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଥିବା ଦେଶ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିପାରିବ।"

