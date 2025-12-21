ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଲିଳ ଆଚରଣ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ମେରଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଘଟଣା । ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଭିଡିଓ । ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
Published : December 21, 2025 at 1:53 PM IST
ମେରଟ: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଅଶ୍ଲିଳ ଆଚରଣ । ମେରଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଲିଳ କାର୍ଯ୍ୟ । ଟ୍ରେନରେ ଏପରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଭିଡିଓ । ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ରେକର୍ଡ ହେଉଥିବା ଫୁଟେଜ କଣ୍ଟ୍ରେଲ ରୁମ୍ରୁ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।
ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନର ବଗିର ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଶ୍ଲିଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଉଭୟଙ୍କୁ କାହାର ଭୟ ନାହିଁ । ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ନମୋ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପୁନିତ ଭାଟ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ । ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି । ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିୟମର ପାଳନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟଦା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "NCRTC ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦାୟିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନକରନ୍ତୁ ଯାହା ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଘଟଣା ମେରଟ ଏବଂ ମୋଦିନଗର ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା । ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ଲିଳ ଆଚରଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ।"
