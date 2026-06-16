ETV Bharat / bharat

NEET-UG 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କଲା NTA; ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ

ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET-UG ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଜାରି; ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍, ପେପର ଲିକ୍ ଦାବି ଓ ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କଲା NTA।

NEET UG 2026 Re-Exam
NTA ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପେପର ଲିକ୍ ଗୁଜବକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। (FILE/ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (ସ୍ନାତକ) ବା NEET-UG 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଗୁଜବ ଓ ଠକେଇ ଦାବିକୁ ନେଇ ନୂତନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ସେହିସହ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

NEET (UG) 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧, ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି NTA ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଓ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ NTA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ସୂଚୀ କାହା ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଜେନ୍ସି ‘X’ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ପରାମର୍ଶରେ କହିଛି, “ଗୁଜବକୁ ଆପଣଙ୍କ NEET (UG) 2026 ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ବି ନୁହେଁ।

NTA ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ କହିଛି। ବିଶେଷକରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ସୂଚୀ ଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍, ଟଙ୍କା ବଦଳରେ “ଲିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର” କିମ୍ବା “ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା”ର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ NTA ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସାଜି ଠକେଇ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଏପରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ innovateindia.mygov.in/neet-ug-2026 ପୋର୍ଟାଲ୍‌ରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ କେବଳ nta.ac.inneet.nta.ac.inରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ NTA ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଠକେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୁଲ ଦାବି ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ନଜରଦାରି ବଢ଼ାଯାଇଛି ବୋଲି NTA କହିଛି। ଏଜେନ୍ସି ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବହନ ଓ ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ରହିଛି।

  • ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ

NTA ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ NEET (UG) 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ, ଡାଉନଲୋଡ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରଥମ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହଜରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି NTAIT ଟିମ୍ ସର୍ଭର ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି।

ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା (Refund Process) ପାଇଁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

  • ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପଦକ୍ଷେପ
  1. ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ neet.nta.nic.inକୁ ଯାଆନ୍ତୁ
  2. ନିଜ ଆବେଦନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲଗ୍-ଇନ୍ କରନ୍ତୁ
  3. ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
  4. ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
  5. ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ-ଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ କପି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ
  • ପରୀକ୍ଷା ସମୟସୂଚୀ

ପରୀକ୍ଷା: NEET (UG) 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା

  1. ତାରିଖ: ୨୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ (ରବିବାର)
  2. ସମୟ: ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
  3. ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ: ୧୫ ମିନିଟ୍
  4. ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍: neet.nta.nic.in
  5. ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: ୦୧୧-୪୦୭୫୯୦୦୦, ୦୧୧-୬୯୨୨୭୭୦୦
  • ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ କଟକଣା

ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର NTAର ସୁପାରିସ କ୍ରମେ ଜୁନ୍ ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍‌ର ଆକ୍ସେସ୍‌ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। NTA ଅନୁସାରେ, ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନା, ନକଲି ପେପର ଲିକ୍ ଦାବି ଓ ସଂଗଠିତ ନକଲକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ଏହାଛଡ଼ା, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍‌ର ମେସେଜ୍ ଏଡିଟ୍ କରିବା ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ, କେତେକ ଅସାଧୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରୁଣା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପରେ ସମ୍ପାଦନା କରି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦେଇ, ମୂଳ ସମୟ ଚିହ୍ନ (Timestamp) ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି “ପେପର ଲିକ୍”ର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବାରୁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... 21ରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଟକଣା, ଜୁନ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେବା

TAGGED:

NTA ADVISORY 2026
NEET EXAM GUIDELINES
TELEGRAM RESTRICTIONS NEET 2026
NEET UG 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା
NEET UG 2026 RE EXAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.