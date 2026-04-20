JEE MAIN 2026 Result: ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲବରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ୨୬ ଛାତ୍ର, କବୀର ଛିଲ୍ଲର ଟପର
ପୁଣି ଚମକିଛି କୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଛାତ୍ର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
Published : April 20, 2026 at 10:55 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (JEE) ମୁଖ୍ୟ 2026ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦିନସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୱେବସାଇଟରେ ଫଳାଫଳ ପାଇଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି- NTA, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରୁ କବୀର ଛିଲ୍ଲର ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପ୍ କରିଛନ୍ତି ।
100 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମୋଟ୍ 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ କୋଟାର ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୌତମ, କବୀର ଛିଲ୍ଲର, ଚିରଞ୍ଜୀବ ଖାର ଏବଂ ଶୁଭମ କୁମାର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । କୋଟାର ଏକ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁଥିବା କବୀର ଛିଲ୍ଲର ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୌତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କ 5ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭମ କୁମାର ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କ 6ଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
100 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର କରିଥିବା 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ଚାରି ଜଣ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀର ତିନି ଜଣ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି 26 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବି ଛାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି । ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 1,604,854 ଜଣ ଛାତ୍ର ୟୁନିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,538,468, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି JEE ମେନ୍ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ 2,50,182 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
ଜାନୁଆରୀରେ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଉଭୟ ଅଧିବେଶନରେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ 93.41 ଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର 93.10 ତୁଳନାରେ ଅଧିକ । ଏହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଯେ ଏହା 93 ଉପରେ ରହିଛି । ତଥାପି 2024ରେ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ 93.23 ଥିଲା, ଯାହା 2025ରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । 2026ର କଟଅଫ୍ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ପୁଣି ଟିକିଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ ପ୍ରତିଶତ EWS, OBC, SC, ଏବଂ ST ସମେତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 96,873, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ 4,391, EWS 25,009, OBC-NCL 67,597, SC 37,522 ଏବଂ ST 18,790 ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜେଇଇ ମେନରେ 100 ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ ରଖି କମାଲ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜାଆଁଳା ଦୁଇଭାଇ ମହରୁଫ ଓ ମସରୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- JEE ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ; ଭବେଶ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ପର, 12 ଜଣ 100 ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ