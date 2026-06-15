NEET UG ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କଲା ଏନଟିଏ
ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୨୧ରେ ନିଟ ୟୁଜି ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
Published : June 15, 2026 at 7:45 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ ୟୁଜି (NEET UG) ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଜାରି କଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) । ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୨୧ରେ ନିଟ ୟୁଜି ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ neet.nta.nic.in ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। NTAର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ ସିଫ୍ଟରେ ଦିନ ୨ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ୫:୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଡମିଟ କାର୍ଡ
ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଭିତରେ ଓଏମଆର (OMR) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୧୫ ମିନିଟର ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଏବଂ ସୂଚନା ବୁଲେଟିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିୟମ ଓ ନିୟମାବଳୀକୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏନଟିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ।
ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ NTA ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 011-40759000 କିମ୍ବା 011-69227700 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, neetug2026@nta.ac.in କୁ ଇମେଲ ପଠାଇ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ଥିବାରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଡମିଟ କାର୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା (application number), ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆଡମିଟ କାର୍ଡରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ ବ୍ୟବହାର କରି NTA କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।
କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ?
- ନିଟ ୟୁଜି ୨୦୨୬ (NEET UG 2026) ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ neet.nta.nic.in ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ।
- ପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ‘NEET UG 2026 admit card’ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
- ଲଗଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେପରିକି ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାପଚା (security captcha) ଦେଇ ସବମିଟ (submit) ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
- ଆଡମିଟ କାର୍ଡଟି ଏକ ନୂତନ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଖୋଲିଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହାର ଏକ କପି ଡାଉନଲୋଡ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।
ଏବର୍ଷ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୨୨,୭୫,୦୧୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ମେ ୩ରେ ୨୨,୦୫,୦୩୫ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ବଢିଲା ସମୟସୀମା, ରଫ୍ ୱର୍କ ପାଇଁ ଏଥର ମିଳିବ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ : ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ସିବିଆଇ