ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ NTA ପଦକ୍ଷେପ, ଆରମ୍ଭ କଲା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
NEET-UG ଭଳି ପେନ୍-ଆଣ୍ଡ୍-ପେପର୍ ଆଧାରିତ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାର ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ମାନକସମ୍ମତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
Published : June 13, 2026 at 6:22 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା, ବିଶେଷକରି NEET-UG ଭଳି ପରୀକ୍ଷାର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ iGOT କର୍ମଯୋଗୀ ଭାରତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ‘ପରୀକ୍ଷା କର୍ମଯୋଗୀ: ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ’ ନାମକ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍, ପେନ୍-ଆଣ୍ଡ୍-ପେପର୍ ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଚାରୁ ଓ ମାନକସମ୍ମତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା।
NTA ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ, ବିଶେଷକରି ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ଇନଭିଜିଲେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। NTA ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା, ଯଥା ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସହ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET (ସ୍ନାତକ) ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆବୃତ କରେ
- ପ୍ରଥମ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସତତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
- ତୃତୀୟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି—ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ, ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ।
- ଚତୁର୍ଥ ମଡ୍ୟୁଲ୍ଟି ଏକ ତ୍ୱରିତ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗାଇଡ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
iGOT କର୍ମଯୋଗୀ ଭାରତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପରୀକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱୟଂ-ଗତିରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ନିୟମ ପାଳନ, କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
NTA କହିଛି ଯେ ବୃହତ୍ ପରିସରର ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ସୁଚାରୁ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏକ ସମାନ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NTAର ଉତ୍କର୍ଷତା ଓ ସତତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଛି। ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି-ଆଧାରିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରମାଣିତ ମାନବ ସମ୍ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ NTAର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା NEET-UG ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଫାଶ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିବା ପରେ ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ NTA ବାତିଲ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ CBI କରୁଛି ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।