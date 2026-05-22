'NTA ଜାତୀୟ ଟ୍ରମା ଏଜେନ୍ସି ପାଲଟିଛି': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରଦାୟି ହେବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି
NTA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଜାଲିଆତିର ସତ୍ୟକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପେପର ଲିକ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜୟରାମ ରମେଶ ।
Published : May 22, 2026 at 4:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଅଧିକାରୀମାନେ NEET-UG-2026 ପେପର୍ "ଲିକ୍ ହୋଇନଥିଲା" ବରଂ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏକ "ଅନୁମାନ ପତ୍ର" ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଶୁକ୍ରବାର ଏହା କହିବା ସହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏହି "ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା" ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ଘଟଣାକୁ "ଲୁଚାଇବା" ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ଦଳ କହିଛି ଯେ, NTA ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 'ଜାତୀୟ ଟ୍ରମା ଏଜେନ୍ସି' ପାଲଟିଛି ଏବଂ NTA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଜାଲିଆତିର ସତ୍ୟକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
Since the NTA was formed in 2018, the Modi Government and its ecosystem have been colluding with the paper leak mafia to suppress the truth of rampant irregularities and fraud in NTA-conducted exams.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 22, 2026
Today we have learnt from media reports that the NTA Director General claimed…
କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ NTA ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗତକାଲି ଏକ ସଂସଦୀୟ କମିଟିରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ । ଯଦି ସତ୍ୟ, ତେବେ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଅସତ୍ୟ - କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏକ 'ଅନୁମାନ ପତ୍ର' ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷାର ଡଜନ ଡଜନ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା । ଯଦି ତାହା ଲିକ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ କ'ଣ? ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଏବେ କାହିଁକି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ?"
ରମେଶ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ NEET-UG 2024ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ "ଲୁଚାଇବା" ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । "ଯଦି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ NEET 2026 ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏଡାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା । ରାଜସ୍ଥାନର ସିକର ପରି 2024ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଠକେଇର ସମାନ ହଟସ୍ପଟ୍ - 2026 ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ।"
ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମାନ "ବିଚଳିତକର ସିରିଜ୍"ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡ୍ରେ, CBI 2024ର UGC-NET ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏକ କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛି, ଯାହାକୁ NTA ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । "ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ଏହାର କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଲିଖିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଚରାଯିବା ପରେ, CBI ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଛି । ଯଦିଓ କୋର୍ଟ ଏହି ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ CBIକୁ ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ଟାଣିଛନ୍ତି, CBIର କାର୍ଯ୍ୟ NEET ରେ ଚାଲୁଥିବା ତଦନ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ," ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।
"ଆମ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ, NTA ଜାତୀୟ ଟ୍ରମା ଏଜେନ୍ସି ପାଲଟିଛି । CBSE, NCERT ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ) ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍କର୍ଷତା ରିହାତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବୈଚାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଦେଶ ଦିଏ," ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ।
"ଏପରି ଏକ ବିରାଟ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହାକୁ ପରଦା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ," ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କହିଥିଲେ ।
ଗୁରୁବାର ଶିକ୍ଷା, ମହିଳା, ଶିଶୁ, ଯୁବ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି NTA ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା କାରଣ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଲିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ CBI ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଲିକ୍ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ପଚାରିବା ସହିତ ଏକ ଉଷ୍ମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । NTA ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ୟାନେଲକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି ।
ପେପର୍ ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମେ 3ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ NEET-UG 2026 ମେ 12ରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NEET-UG 2026 ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା: ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଖୈରନାରଙ୍କ CBI ରିମାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ RCC କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଗିରଫ: ଶିବରାଜଙ୍କ ପରେ କାହା ପାଳି ?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ