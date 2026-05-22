ETV Bharat / bharat

'NTA ଜାତୀୟ ଟ୍ରମା ଏଜେନ୍ସି ପାଲଟିଛି': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରଦାୟି ହେବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି

NTA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଜାଲିଆତିର ସତ୍ୟକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପେପର ଲିକ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜୟରାମ ରମେଶ ।

File photo of Jairam Ramesh
File photo of Jairam Ramesh (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 22, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଅଧିକାରୀମାନେ NEET-UG-2026 ପେପର୍ "ଲିକ୍ ହୋଇନଥିଲା" ବରଂ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏକ "ଅନୁମାନ ପତ୍ର" ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଶୁକ୍ରବାର ଏହା କହିବା ସହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏହି "ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା" ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ଘଟଣାକୁ "ଲୁଚାଇବା" ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ଦଳ କହିଛି ଯେ, NTA ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 'ଜାତୀୟ ଟ୍ରମା ଏଜେନ୍ସି' ପାଲଟିଛି ଏବଂ NTA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଜାଲିଆତିର ସତ୍ୟକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।

କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ NTA ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗତକାଲି ଏକ ସଂସଦୀୟ କମିଟିରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ । ଯଦି ସତ୍ୟ, ତେବେ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଅସତ୍ୟ - କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏକ 'ଅନୁମାନ ପତ୍ର' ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷାର ଡଜନ ଡଜନ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା । ଯଦି ତାହା ଲିକ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ କ'ଣ? ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଏବେ କାହିଁକି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ?"

ରମେଶ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ NEET-UG 2024ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ "ଲୁଚାଇବା" ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । "ଯଦି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ NEET 2026 ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏଡାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା । ରାଜସ୍ଥାନର ସିକର ପରି 2024ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଠକେଇର ସମାନ ହଟସ୍ପଟ୍ - 2026 ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ।"

ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମାନ "ବିଚଳିତକର ସିରିଜ୍"ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ, CBI 2024ର UGC-NET ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏକ କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛି, ଯାହାକୁ NTA ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । "ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ଏହାର କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଲିଖିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଚରାଯିବା ପରେ, CBI ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଛି । ଯଦିଓ କୋର୍ଟ ଏହି ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ CBIକୁ ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ଟାଣିଛନ୍ତି, CBIର କାର୍ଯ୍ୟ NEET ରେ ଚାଲୁଥିବା ତଦନ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ," ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।

"ଆମ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ, NTA ଜାତୀୟ ଟ୍ରମା ଏଜେନ୍ସି ପାଲଟିଛି । CBSE, NCERT ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ) ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍କର୍ଷତା ରିହାତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବୈଚାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଦେଶ ଦିଏ," ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ।

"ଏପରି ଏକ ବିରାଟ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହାକୁ ପରଦା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ," ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କହିଥିଲେ ।

ଗୁରୁବାର ଶିକ୍ଷା, ମହିଳା, ଶିଶୁ, ଯୁବ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି NTA ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ​​କାରଣ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଲିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ CBI ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଲିକ୍ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ପଚାରିବା ସହିତ ଏକ ଉଷ୍ମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । NTA ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ୟାନେଲକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି ।

ପେପର୍ ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମେ 3ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ NEET-UG 2026 ମେ 12ରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NEET-UG 2026 ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା: ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଖୈରନାରଙ୍କ CBI ରିମାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ RCC କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଗିରଫ: ଶିବରାଜଙ୍କ ପରେ କାହା ପାଳି ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

CONGRESS SLAMS PM MODI
NEET PAPER LEAK
NEET IRREGULARITIES
JAIRAM RAMESH TARGETS MODI
JAIRAM RAMESH TARGETS MODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.