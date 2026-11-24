୨୬/୧୧ ଆକ୍ରମଣର ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ NSGର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂଆ କପଡ଼ା ପାଇଁ କଡ଼ା ମାନଦଣ୍ଡ
ଅପରେସନାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ NSGର ଗୁରୁତ୍ୱ; ୫୦:୫୦ ଅନୁପାତର ନାଇଲନ୍-କଟନ୍ ମିଶ୍ରିତ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଗୌତମ ଦେବରୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : November 24, 2026 at 7:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୦୮ ନଭେମ୍ବର ୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ୧୮ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ (NSG) ନିଜର ଅପରେସନାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅବରୋଧ ଅଭିଯାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ NSGର ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋମାନେ 'ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଟର୍ନାଡୋ'ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ବାହିନୀ ନିଜ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
ୟୁନିଫର୍ମର ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଦେଖାଶୁଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ଅଭିଜାତ କାଉଣ୍ଟର-ଟେରର୍ ଫୋର୍ସ ନିଜର ଅପରେସନାଲ୍ ପୋଷାକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଇଲନ୍-କଟନ୍ ମିଶ୍ରିତ କପଡ଼ା (NYCO)ର ବିସ୍ତୃତ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
NSG ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଅପରେସନାଲ୍ କ୍ଲୋଦିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଏକ କପି ETV Bharatର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଠିନ ପାଣିପାଗ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ପୋଷାକରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ମଜଭୁତପଣ, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା।
NSG ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ, ବିମାନ ଅପହରଣ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଭିଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
- କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ?
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ନିକଟ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ NSG କମାଣ୍ଡୋ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବେହୋସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପିନ୍ଧି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭିଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା କମାଣ୍ଡୋମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନର କଳା ରଙ୍ଗର ଓଭରଅଲ୍ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ବୁଲେଟ୍ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକ ତାପଜ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ପରେ NSG ନିଜର ଭିଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁଥିବା NYCO କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁପାରିସ୍ କରିଥିଲା।
- କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ?
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ୟୁନିଫର୍ମର ସାମଗ୍ରିକ ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର କପଡ଼ାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନର କଳା ରଙ୍ଗର ଓଭରଅଲ୍ ବାହାରେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଶରୀରର ତାପକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଧରି ରଖୁଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ NYCO କପଡ଼ା ଗରମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏହି କପଡ଼ାରେ ୫୦:୫୦ ଅନୁପାତରେ ନାଇଲନ୍ ଓ କଟନ୍ ମିଶ୍ରଣ ରହିବ।
ନଅ ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବୈଷୟିକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ରେ ୟୁନିଫର୍ମର ଡିଜାଇନ୍, ପ୍ୟାଟର୍ନ କିମ୍ବା ସିଲେଇରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇନାହିଁ। ପ୍ୟାଟର୍ନ କପଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଢ଼ Z-Black ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ପରିଚିତ କଳା ରଙ୍ଗର ରୂପକୁ ବଜାୟ ରଖି କେବଳ କପଡ଼ାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯିବ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏହା ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନିଶା ସାଜିଲେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେରଣା; ବଖାଣିଲେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା NSG କମାଣ୍ଡୋ ଟ୍ରେନିଂ ?
- ଅପରେସନାଲ୍ ପୋଷାକ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ
NSGର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ NYCO କପଡ଼ାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ମାନଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଦସ୍ତାବିଜ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଏହି କପଡ଼ା IS-13510:2000 ମାନକର ରିବ୍-ଷ୍ଟପ୍ ବୁଣା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଓସାର ୧୫୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ୨୨୦ ଗ୍ରାମ୍ (ପ୍ଲସ୍ କିମ୍ବା ମାଇନସ୍ ୧୫ ଗ୍ରାମ୍) ହେବା ଦରକାର।"
କପଡ଼ାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୂତା ଘନତ୍ୱ ପ୍ରତି ଡେସିମିଟରରେ ୪୦୦ଟି ଏଣ୍ଡ୍ସ ଏବଂ ୧୮୦ଟି ପିକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି।
କପଡ଼ାର ଛିଣ୍ଡିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାପ ସହିବା କ୍ଷମତା (Breaking Strength) ୱାର୍ପ ଦିଗରେ ୧,୦୦୦ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଏବଂ ୱେଫ୍ଟ ଦିଗରେ ୫୦୦ ନ୍ୟୁଟନ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଉଭୟ ଦିଗରେ କପଡ଼ାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଛିଣ୍ଡିବା ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା (Tearing Strength) ୩୫ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ କପଡ଼ାକୁ ୫୦,୦୦୦ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା (Abrasion Testing)ରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ସୂତା ଛିଣ୍ଡିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ମାନଦଣ୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କପଡ଼ାରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଏହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା।
- ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କପଡ଼ାର ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବାର କ୍ଷମତା।
କପଡ଼ାର ବାୟୁ ପାରଗମ୍ୟତା (Air Permeability) ସର୍ବନିମ୍ନ ୩ cc/sec/cm² ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପାରଗମ୍ୟତା (Water Vapour Permeability) ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୧,୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ରହିବା ଦରକାର।
କପଡ଼ାର pH ମୂଲ୍ୟ ୬.୦ରୁ ୮.୦ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆରାମ ପାଇଁ କପଡ଼ାର ଆକାରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ (Dimensional Change due to Relaxation) ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତାପ ଯୋଗୁଁ କପଡ଼ା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାର ହାର (Heat Shrinkage) ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଧୋଇବା, ଝାଳ, ଘର୍ଷଣ, ଗରମ ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କପଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ (Colour Fastness) ମାନଦଣ୍ଡ ଅତି କମରେ ୪ ରଖାଯାଇଛି। କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ୫ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗାଢ଼ Z-Black ରଙ୍ଗ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଓ ଭାଟ୍ ଡାଏ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଭାଟ୍ କଲରିଂକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
- ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଓ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ NSG ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଓ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛି।
ଦସ୍ତାବିଜ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି, "୧,୦୦୦ ଖଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ କପଡ଼ା ଥିବା ଲଟ୍ରୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୫୦ଟି ନମୁନା ଚୟନ କରାଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ନମୁନା ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ।"
ଉତ୍ପାଦନର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Process-Control Systems) ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡରେ ଏହାର ଗଠନ, ଆକାର ଓ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦସ୍ତାବିଜ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ NSG ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (Quality Assurance Authority) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମାନଦଣ୍ଡରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା କିମ୍ବା କିଛି ସର୍ତ୍ତରେ ରିହାତି ଦେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ରହିବ।
- କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ?
ETV Bharatକୁ ମଙ୍ଗଳବାର କହିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ NSG କମାଣ୍ଡୋ ସୁରେନ୍ଦର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ବାହିନୀର ଯବାନମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ, ବିମାନ ଅପହରଣ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ନିକଟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ କେବଳ ଦେଖାଶୁଣାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ଶାରୀରିକ ଚାପ ସହିବା ସହିତ ଆରାମଦାୟକ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ।"
ସୁରେନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ମତରେ, ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ପୋଷାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଦିରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଥିବା ସହ ବାହାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଗରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ବାହିନୀର ପୋଷାକରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ଉଚିତ।"
ସୁରେନ୍ଦର ସିଂହ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇର ତାଜ୍ ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଟର୍ନାଡୋରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
NYCO କପଡ଼ାର ଏହି ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ନାଇଲନ୍ର ମଜଭୁତପଣ ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସହ କଟନ୍ର ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ସହିତ କପଡ଼ାର ଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଓ ରଙ୍ଗର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାପଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଛି।
CRPFର CoBRA କମାଣ୍ଡୋମାନେ ମଧ୍ୟ NYCO କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। NSGରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯବାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଅଣାଯାଇଛି।
ବାସ୍ତବରେ, ୟୁନିଫର୍ମର ପାରମ୍ପରିକ ରୂପ ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଅପରେସନାଲ୍ ପୋଷାକକୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ NSG ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି।
NSG ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ନୋଡାଲ୍ ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ବାହିନୀ। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ବାହିନୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦର ଗମ୍ଭୀର ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ NSG ନିଜର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।