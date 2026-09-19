ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ NSG କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ହାଇ-ଇଣ୍ଟେନସିଟି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ସାମିଲ ହେଲା K-9 ଟିମ୍
ବିଲ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ, ହୋଷ୍ଟେଜ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ, K-9 ଅପରେସନ ଓ ROV ଦ୍ୱାରା ସିମୁଲେଟେଡ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା NSG। RFCର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା ସାମିଲ।
Published : September 19, 2026 at 5:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର କାଉଣ୍ଟର-ଟେରର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ (NSG)। ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ NSGର 28 ସ୍ପେଶାଲ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଶୁକ୍ରବାର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକ ହାଇ-ଇଣ୍ଟେନସିଟି ମକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥିଲା।
ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ରେ ଏକ ଜଟିଳ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର କୃତ୍ରିମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିବା ଏବଂ ସେଠାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫସି ରହିଥିବା ଭଳି ସିନାରିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବିଲ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ, ବନ୍ଧକ ପରିଚାଳନା, ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ, K-9 ମୁତୟନ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିସ୍ଫୋରକ ମୁକାବିଲା ଭଳି ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସର OCTOPUS (Organisation for Counter-Terrorist Operations) ସହ ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
- ବିଲ୍ଡିଂରେ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅପରେସନ୍
ମକ୍ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭରେ NSG କମାଣ୍ଡୋମାନେ ସିମୁଲେଟେଡ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାପେଲିଂ, ୱାଲ୍-ୱାକିଂ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍’ ଟେକ୍ନିକ୍ ଭଳି ଅଭିଯାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ବିଲ୍ଡିଂର ଗଠନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପରେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। NSG ଟିମ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଫ୍ଲୋର୍ ପରେ ଫ୍ଲୋର୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ। ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସିଢ଼ି ଓ ଭିତରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ କମାଣ୍ଡୋ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ଓ ସମନ୍ୱିତ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 28 ସ୍ପେଶାଲ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ନିକଟ ଦୂରତାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବସମ୍ମତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
- ବନ୍ଧକ ସଙ୍କଟର ମଧ୍ୟ ହେଲା ସିନ୍ କ୍ରିଏସନ୍
ଏହାପରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସିନାରିଓ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଥିଲା। ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ରଖିଥିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସହ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ହୋଷ୍ଟେଜ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଓ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନସନର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସିମୁଲେଟେଡ୍ ଅପରେସନ୍ରେ ସ୍ନାଇପର୍ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
- ଅପରେସନ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲା NSGର K-9 ଟିମ୍
ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ NSG ଆସଲ୍ଟ K-9କୁ ଅପରେସନ୍ରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ବିଲ୍ଡିଂର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଜଣେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିବା ଭଳି ସିନାରିଓ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଆସଲ୍ଟ ଟିମ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ K-9କୁ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ର ଅଂଶ କରାଯାଇଥିଲା।
ହାଇ-ରିସ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅପରେସନ୍ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ନିଫର୍/ଆସଲ୍ଟ କୁକୁରଙ୍କ ବିଶେଷ ଭୂମିକାକୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସଲ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସହ ସମନ୍ୱୟରେ K-9 ଟିମ୍ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା।
- ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିସ୍ଫୋରକକୁ ROV ଦ୍ୱାରା ମୁକାବିଲା
ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିସ୍ଫୋରକର ଧମକ। ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିମୁଲେଟେଡ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଥିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ବସ୍ତୁ ନିକଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ROV (Remotely Operated Vehicle)କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ROV ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ହାଣ୍ଡଲ୍ କରିବା ସହ ରେଣ୍ଡର-ସେଫ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ବସ୍ତୁ ନିକଟକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବା ବିନା ରିମୋଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା।
- ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ RFC ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ
28 ସ୍ପେଶାଲ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅପରେସନ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବାବେଳେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ନିଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫ୍ରେମ୍ୱର୍କରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଶେଷ କାଉଣ୍ଟର-ଟେରର ଫୋର୍ସ ସହ ସମନ୍ୱୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଫିଲ୍ମ କ୍ରୁ, କଳାକାର, ଅତିଥି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ। ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ମକ୍ ହାଇ-ଥ୍ରେଟ୍ ସିନାରିଓରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ର ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।
- ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମନ୍ୱୟ ଓ ବିଶେଷ କ୍ଷମତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
NSGର ନିୟମିତ ଅପରେସନାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଫାମିଲିଆରାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଅଂଶ ଭାବେ ଏହି ମକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ 28 ସ୍ପେଶାଲ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏକାଧିକ କାଉଣ୍ଟର-ଟେରର ରେସ୍ପନ୍ସ କ୍ଷମତାକୁ ଗୋଟିଏ ସିନାରିଓରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ବିଶେଷ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓ ହୋଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ K-9 ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଏବଂ ସିମୁଲେଟେଡ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଧମକର ମୁକାବିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳର ଅଭ୍ୟାସ ଏଥିରେ ହୋଇଥିଲା।
OCTOPUS ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆହୁରି ସମନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ଏକ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏକାଠି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ RFCର କର୍ମଚାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ରେସ୍ପନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ସହ ବଡ଼ଧରଣର ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରୁଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ।
- ଅସାଧାରଣ ବିପଦ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବଳ NSG
ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ (NSG) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଶର ବିଶେଷ ଜାତୀୟ କାଉଣ୍ଟର-ଟେରର ଫୋର୍ସ। NSGର ନିଜସ୍ୱ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଏହି ବଳକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ।
NSGର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା, ସଠିକତା, ଗତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ, ଗୁପ୍ତତା ଏବଂ ସଠିକତା ଭଳି ଗୁଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ଭିଜନ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ‘ଜିରୋ-ଏରର୍’ ଫୋର୍ସ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର 28 ସ୍ପେଶାଲ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ NSGର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଉଣ୍ଟର-ଟେରର ରେସ୍ପନ୍ସ କ୍ଷମତାର ଏକ ଅଂଶ। ଗୁରୁତର ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଜଟିଳ କାଉଣ୍ଟର-ଟେରର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖନ୍ତି।
ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ NSGର ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଝଲକ ଦେଇଛି। ବିଲ୍ଡିଂରେ ବିଶେଷ କୌଶଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅପରେସନ୍, ବନ୍ଧକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, K-9 ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଏବଂ ସିମୁଲେଟେଡ୍ ବିସ୍ଫୋରକକୁ ରିମୋଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମୁକାବିଲା କରିବା, ସବୁକିଛି ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ର ଅଂଶ ଥିଲା।
ନିରବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେକୌଣସି ଜଟିଳ କାଉଣ୍ଟର-ଟେରର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ NSGକୁ ସଦା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ, ସଜ୍ଜିତ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ NSG ଅସାଧାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧମକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନିଖୁଣତା ଓ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆଧାର କରି ନିଜର ବିଶେଷ ଜାତୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା: TIFF ରେ ସି.ଏଚ୍. କିରଣ ଏବଂ ସି.ଏଚ୍. ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ