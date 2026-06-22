ETV Bharat / bharat

ଇରାନର ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ବୈଠକ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା

BRICS ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଓ ଘାଦିର ନେଜାମିପୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି

NSA AJIT DOVAL IRAN MEETING
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୬ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ବୈଠକ ଅବସରରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (SNSC)ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟାପାର ଉପସଚିବ ଘଦିର ନେଜାମିପୁରଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଆଜି(ସୋମବାର) ଇରାନର ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଘାଦିର ନେଜାମିପୁରଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବଦଳୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁପ୍ରିମ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ (SNSC)ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟାପାର ଉପସଚିବ ଘାଦିର ନେଜାମିପୁର ବ୍ରିକ୍ସ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି।

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଧୀନରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭାରତ-ଇରାନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।” ଆମେରିକା ସହ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଇରାନର କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିକ୍ସ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛି।

ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି, ରୁଷର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବ ସର୍ଗେଇ ଶୋଇଗୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଏନଏସଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିକ୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାରୁ ଭାରତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାଜିଲ୍, ରୁଷ, ଭାରତ, ଚୀନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବ୍ରିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇରାନ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ୨୦୨୫ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ୧୧ଟି ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକାଠି କରିଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୪୯.୫ ଶତାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାୟ ୪୦ ଶତାଂଶ ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୬ ଶତାଂଶ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି।

ଏହି ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆତଙ୍କବାଦ, ବିଶେଷକରି ପାକିସ୍ତାନ ଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରାଯାଉଥିବା ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂତ୍ରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଇରାନ ଓ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି ହୋଇପାରିନଥିଲା।

ବ୍ରିକ୍ସ ସର୍ବସମ୍ମତିର ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଏକ ଚେୟାର୍‌ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଉଟକମ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ହୋଇପାରିନଥିବା ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସାମିଲ ଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଆଲୋଚନା; ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

TAGGED:

NSA
AJIT DOVAL
IRANIAN SECURITY OFFICIAL
NSA AJIT DOVAL IRAN MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.