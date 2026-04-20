ସାଉଦି ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଫଳ ଆଲୋଚନା
ରିୟାଦ ଗସ୍ତ ସମୟରେ NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ; ବୈଦେଶିକ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସାଉଦି NSAଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି।
Published : April 20, 2026 at 2:32 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସାଉଦି ଆରବର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଡୋଭାଲ ରିୟାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭାରତର ରାଜଦୂତ ସୁହେଲ ଖାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ସାଉଦ ଆଲ-ସାତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଡୋଭାଲ ସାଉଦି ଆରବର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୈସଲ ବିନ ଫରହାନ, ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ଦୁଲଅଜିଜ ବିନ ସଲମାନ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ମୁସାଏଦ ଆଲ-ଆଇବାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ।
ସାଉଦି ଆରବସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ‘X’ ରେ କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ, “ ଆଦରଣୀୟ NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏପ୍ରିଲ ୧୯ରେ ରିୟାଦକୁ ଆନୁଷ୍ଠନିକ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଦୂତ ଡା. ସୁହେଲ ଖାନ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ସାଉଦ ଆଲ-ସାତି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଉର୍ଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଅବ୍ଦୁଲଅଜିଜ ବିନ ସଲମାନ, ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଫୈସଲ ବିନ ଫରହାନ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଡା. ମୁସାଏଦ ଆଲ-ଆଇବାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ।”
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ଓ ୧୨ରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ମତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା।
ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଭାରତର ସକ୍ରିୟ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗସ୍ତ ଏକରକମ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ ୧୭ରେ, ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ୟୁକ୍ରେନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ରୁସ୍ତେମ ଉମେରୋଭଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ କିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ବୈଠକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।
