ଏନଏସ୍ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ CDS ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ହେବେ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣିଙ୍କୁ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଡିଏସ୍ (CDS) ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 10:58 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି (ଶନିବାର) ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ)ଙ୍କୁ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ(CDS) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚଳିତମାସ 30 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି । ସେହିପରି ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସୁବ୍ରମଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡିଏସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।

ସେ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖଠାରୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବାଳୟର ସାମରିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ 1 ଜୁଲାଇ,2024ରୁ 31 ଜୁଲାଇ, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ । ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରୁ ଜୁନ୍ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଏନଏସ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି, 14 ଡିସେମ୍ବର, 1985ରେ ଗଡ଼ୱାଲ ରାଇଫଲ୍ସର ଅଷ୍ଟମ ବାଟାଲିୟନରେ କମିଶନ ହୋଇଥିଲେ । ସେ UKର ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ କମାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲେଜ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର । ସେ କିଙ୍ଗସ୍ କଲେଜ ଲଣ୍ଡନରୁ କଳାରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏମଫିଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କର ସଫଳ କ୍ୟାରିୟରରେ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି ଅପରେସନ୍ ରାଇନୋର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆସାମରେ କାଉଣ୍ଟର-ଇନ୍ସରଜେନ୍ସିରେ 16 ଗଢ଼ୱାଲ ରାଇଫଲ୍ସ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ 168 ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେକ୍ଟରରେ 17 ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଡିଭିଜନକୁ କମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରିମିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୋର୍ପସ, 2 କୋର୍ପସକୁ କମାଣ୍ଡ କରିବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ବିଳିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ, ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ, ସେନା ପଦକ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ବାମୀନାଥନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ପଶ୍ଚିମ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଥିବା ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ମେ 31 ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 31 ଡିସେମ୍ବର, 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦୀନେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, 31 ମେ, 2026 ରେ ସେବାରୁ ଅବସର ନେବେ ।

ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ 31 ଜୁଲାଇ, 2025 ରେ ପଶ୍ଚିମ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର 34ତମ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ 1 ଜୁଲାଇ , 1987ରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ କମିଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ସେ ଖଡକଭାସଲାର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ, ଶ୍ରୀଭେନହାମରେ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍‌ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲେଜ, କରଞ୍ଜାର ନାଭାଲ ୱାରଫେଆର କଲେଜ ଏବଂ ରୋଡେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁପୋର୍ଟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍‌ ନାଭାଲ ୱାର କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ।

ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ, ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆଡମିରାଲ ତାଙ୍କ ନୌସେନା କ୍ୟାରିୟରରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଜାହାଜ INS ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ବିନାଶର କମାଣ୍ଡ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କର୍ଭେଟ୍ INS କୁଲିଶ; ଗାଇଡେଡ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଧ୍ୱଂସକ INS ମହୀଶୂର ଏବଂ ବିମାନ ବାହକ INS ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଲିମ ନିଯୁକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ରିଅର ଆଡମିରାଲ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ, ସେ କୋଚି ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ (ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ତାଲିମ ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ନୌସେନାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସୁରକ୍ଷା ଦଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫିସର ସି ଟ୍ରେନର (sea Trainer ) ଭାବରେ ନୌସେନାର ୱାର୍କ ଅପ୍ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ନୌସେନାର ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ସୋର୍ଡ ଆର୍ମର କମାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫିସର ଅଫଶୋର୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଫଶୋର୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ, ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫିସର୍ ପଶ୍ଚିମ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, କାର୍ମିକ ସେବା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ଏନଏଚକ୍ୟୁରେ କାର୍ମିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ସେ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଏସସି ଡିଗ୍ରୀ, କୋଚିନ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍‌ରେ ଏମ୍ଏସସି, ଲଣ୍ଡନର କିଙ୍ଗସ୍ କଲେଜରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏମ୍ଏ, ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍‌ରେ ଏମଫିଲ୍ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପିଏଚଡି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

