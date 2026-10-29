93% ହ୍ରାସ ପାଇବ କର୍କଟ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ; ଜାଣନ୍ତୁ, କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ
ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକାରେ ସ୍ତନ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ, କୋଲନ, ଓଭାରି, ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ରହିଛି ।
Published : October 29, 2026 at 8:06 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ମାରାତ୍ମକ ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାକୁ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ନାଶନାଲ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଫ୍ରାଇସିଂ ଅଥରିଟି ବୁଧବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । 543 ବ୍ରାଣ୍ଡର କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତିରୋଧ ଔଷଧର ସଂଶୋଧିତ ଏମଆରପି ବା ସର୍ବାଧିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ ରେଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଯାହା ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣି ଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଦର ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର 137 ଅଣ-ସୂଚୀତ କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କର୍କଟ ଔଷଧ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ।
ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକାରେ ସ୍ତନ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ, କୋଲନ, ଓଭାରି, ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି, ଟାର୍ଗେଟେଡ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ କେମୋ ଥେରାପି ନେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ଯତ୍ନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
କେଉଁ କେଉଁ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କମିଛି
RPG ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସେସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆନାଷ୍ଟ୍ରୋଜୋଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା 1 ମି.ଗ୍ରା ଆନାଷ୍ଟ୍ରୋଜୋଲ ଟାବଲେଟର ମୂଲ୍ୟ (10ଟି ଟାବଲେଟ ଥିବା ପ୍ୟାକ) ₹695.76 ରୁ ₹73 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସେହିପରି ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିଜ ଲୋବୋରଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆଜାସିଟିଡିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ(ଆଜାସିଟିନ୍)ର ମୂଲ୍ୟ 6337 ଟଙ୍କରୁ 1,495.04 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆବଟ ହେଲ୍ଥ କେୟାରର ବେଭାସିଜାବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଏକ 4 ମିଲି ଭାଏଲର ମୂଲ୍ୟ 21, 767.70ଟଙ୍କାରୁ 5 ହଜାର 930 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ଆଉ ଏକ ଔଷଧ ଡାସନଟ 20 ଏମଜି (Dasnat 20 mg )ଟାବଲେଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 2,812.50ରୁ 1085.93 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସେହିପରି Fulbreca ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 26,072.16 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇ 5,491 ଟଙ୍କା ରହିବ । ଏହି ଦର ହ୍ରାସ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଔଷଧ ନେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ବାର୍ଷକ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ । ଏହି ନୀତି 2019ର ସେହି ପଲିସି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ 42 କର୍କଟ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଔଷଧ ସାମିଲ ଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ହେବ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା; 70 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଔଷଧ ଦର