'ଅତୀତର ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇନାହଁ', NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର, NTA ଏବଂ CBI ଠାରୁ ଜବାବ ଲୋଡ଼ିଛି ।
Published : May 25, 2026 at 3:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପୂର୍ବ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର, ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ CBI ଠାରୁ ଜବାବ ଲୋଡିଛି ।
ବିଚାରପତି ପି.ଏସ୍. ନରସିଂହ ଏବଂ ଆଲୋକ ଆରାଧେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମାମଲା ଆସିଥିଲା । ଖଣ୍ଡପୀଠ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆବେଦନର ଏକ କପି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ NEET ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା 2024 ମସିହାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିଛି ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଦୁଃଖଦ ଯେ ସେମାନେ (ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି) ସେମାନଙ୍କ ବିଗତ ଭୁଲରୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହି ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ କମିଟି, ଏକ ମନିଟରିଂ କମିଟି ଥିଲା, ଯାହା କିଛି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, କମିଟିର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ NTA ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରୁ ।
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ସ (FAIMA) ଫେଡେରେସନ୍ ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓକିଲ ତନଭି ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସମସ୍ତ ସମାନ ମାମଲାକୁ ଏକାଠି କରୁଛି ।
NEET UG ପରିଚାଳନା ପାଇଁ NTAକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପୁନଃଗଠନ କିମ୍ବା ବଦଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ସଂସ୍ଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛି । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାରମ୍ବାର ପେପର୍ ଲିକ୍ ହେବା 2.27 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ।
ମେଡିକାଲ୍ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ NTA ଦ୍ୱାରା 3 ମେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସହ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (NEET)କୁ ପେପର୍ ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମେ 12ରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ CBI ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ଅଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ