ପତ୍ନୀ ରୋଷେଇ ନକଲେ, କ୍ରୁରତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି: ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ପତ୍ନୀ ରୋଷେଇ କରୁନଥିବାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟରେ କ୍ରୁରତା ଦର୍ଶାଇ ଛାଡପତ୍ର ମାଗୁଥିଲେ ସ୍ବାମୀ । ଏଥିରେ କ୍ରୁରତା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମାମଲା ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।

ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା (Getty)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ମହିଳା ଶାଶୁଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ବା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ କ୍ରୁରତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଆଧାର ଉପରେ ଛାଡପତ୍ର ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ଛାଡପତ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଯାଚିକା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।

କଣ ଥିଲା ମାମଲା ?

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏଲବି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୁରତା କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ତଳକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ । ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଜଷ୍ଟିସ ନାଗେଶ ଭିମାପକାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହାକୁ ଖାରଜ କରି ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ।

High Court
ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ (ETV Bharat)

ରୋଷେଇ ନକରିବା କ୍ରୁରତା ନୁହେଁ:

କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ସ୍ବାମୀ ଦିନ 1ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପତ୍ନୀ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସକାଳ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ନକରିବା କ୍ରୁରତା ନୁହେଁ ।

ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଏପରି କଥାକୁ ନେଇ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବାପଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ପତ୍ନୀ ବାହାଘରର ମାତ୍ର 5 ମାସ ଏକାଠି ରହିଥିଲେ । ଆଉ କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ମାତ୍ର 3 ମାସ ରହିଥିଲେ । କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଗର୍ଭପାତ ପରେ ପତ୍ନୀ ନିଜ ବାପା ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କ୍ରୁରତା ନୁହେଁ ।

ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ:

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଅଲଗା ଘରେ ରହିବା ଦାବି କରିବା କ୍ରୁରତା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ପତ୍ନୀ ନିଜ ଆଡୁ ଅଲଗା ବା ଛାଡପତ୍ର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଏହା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ କ୍ରୁରତା ଭାବେ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କ୍ରୁରତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ।

