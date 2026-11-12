ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ନରୱେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ ମନା ! ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାତିଲ ହେଲା ଭିସା

, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାତିଲର କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇ ନ ଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

Norwegian journalist Helle Lyng Svendsen.
Norwegian journalist Helle Lyng Svendsen. ((X Video screengrab/@HelleLyngSvends))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2026 at 8:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ' ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଓସଲୋ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିବା ନରୱେର ସାମ୍ବାଦିକ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱେଣ୍ଡସେନଙ୍କ ଭାରତ ଭିସାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ନରୱେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭିସାକୁ ଭାରତ ସରକାର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।

ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱେଣ୍ଡସେନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାତିଲର କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇ ନ ଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ନରୱେର ଖବରକାଗଜ ଡାଗସାଭିନେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲିଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭବିଷ୍ୟତ, ପ୍ରେସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗଣଚନ୍ତ୍ର ପରି ବିଷୟ ଉପରେ ପାନେଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ବକ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭିସା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ନରୱେରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିସା ବାତିଲ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।

ଲିଙ୍ଗ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ସେଲଫି ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି, ବୈଧ ଭିସା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଯାତ୍ରା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବାର ମାତ୍ର 10ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ନରୱେରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମୋତେ ଫୋନ କରି ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ, ମୋତେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଲିଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା । କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ବୈଧ ଭିସା ଥିଲା । ରାଜନୈତିକ ଅନୁମତି ବି ଥିଲା । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବ ସମାଲୋଚନା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସେ 2026, ମେ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ମେ 18 ତାରିଖରେ ନରୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିଙ୍ଗ ମୋଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରେସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଏହାପରେ ମୋଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସଭାସ୍ଥଳ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୬ ବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ଟାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ନୋଏଲ ଟାଟା, ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ବହରାମ ଭାକିଲ

TAGGED:

NORWEGIAN JOURNALIST VISA CANCELLED
NORWEGIAN JOURNALIST CONTROVERSY
INDIA SUMMIT HYDERABAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.