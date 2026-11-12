ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ନରୱେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ ମନା ! ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାତିଲ ହେଲା ଭିସା
, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାତିଲର କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇ ନ ଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
Published : November 12, 2026 at 8:15 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ' ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଓସଲୋ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିବା ନରୱେର ସାମ୍ବାଦିକ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱେଣ୍ଡସେନଙ୍କ ଭାରତ ଭିସାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ନରୱେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭିସାକୁ ଭାରତ ସରକାର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱେଣ୍ଡସେନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାତିଲର କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇ ନ ଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom. But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa. Here is my message for @AmitShah— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) November 11, 2026
ନରୱେର ଖବରକାଗଜ ଡାଗସାଭିନେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲିଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭବିଷ୍ୟତ, ପ୍ରେସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗଣଚନ୍ତ୍ର ପରି ବିଷୟ ଉପରେ ପାନେଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ବକ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭିସା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ନରୱେରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିସା ବାତିଲ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।
ଲିଙ୍ଗ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ସେଲଫି ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି, ବୈଧ ଭିସା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଯାତ୍ରା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବାର ମାତ୍ର 10ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ନରୱେରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମୋତେ ଫୋନ କରି ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ, ମୋତେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଲିଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା । କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ବୈଧ ଭିସା ଥିଲା । ରାଜନୈତିକ ଅନୁମତି ବି ଥିଲା । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବ ସମାଲୋଚନା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସେ 2026, ମେ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ମେ 18 ତାରିଖରେ ନରୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିଙ୍ଗ ମୋଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରେସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଏହାପରେ ମୋଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସଭାସ୍ଥଳ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୬ ବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ଟାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ନୋଏଲ ଟାଟା, ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ବହରାମ ଭାକିଲ