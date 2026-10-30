ଭୁଟାନରେ ହିମସ୍ଖଳନ ପରେ ମୋଚୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ହାଇଆଲର୍ଟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ SDRF ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ NDRF ଟିମକୁ ପଠାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ୪ ରୁ ୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Published : October 30, 2026 at 12:24 PM IST
କୋଲକତା: ଭୁଟାନର ଲେମଥାଙ୍ଗରେ ହିମସ୍ଖଳନ ହ୍ରଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ । ହ୍ରଦରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ମୋଛୁ ନଦୀ ଦେଇ ସାଙ୍କୋଷ ନଦୀ ଆଡକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଟାନର ଗାସା ଜିଲ୍ଲାର ୱାକିଲା ପର୍ବତ ତଳେ ଥିବା ଶିନଟାଫୁ ହ୍ରଦରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପ୍ରାୟ ୭୪ ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ପାଣି ହ୍ରଦରୁ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଏବେ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗର ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ଓରାଓଁ ଏନେଇ କୁମାରଗ୍ରାମ, ଆଲିପୁରଦୁଆର ଆଖପାଖ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘କୁମାରଗ୍ରାମ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ: ସାଙ୍କୋଷ ନଦୀ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଦୟାକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ। ଭୁଟାନରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ’’।
#WATCH | Siliguri, West Bengal: On the preparedness for the effect of a Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) at Shintaphu Lake in Bhutan on North Bengal, State Minister Nisith Pramanik said, "Reports have just come in regarding a glacial lake outburst in Bhutan. Water from the lake is overflowing and flowing downstream into the Mo Chhu River, heading toward the Sankosh River. Residents living along the Sankosh River and its tributaries have been alerted; they are advised to move to a safe distance immediately to ensure their safety. This water is expected to reach the plains within the next 5 to 6 hours, creating a high risk of significant flooding in the area. To manage the situation, the State Disaster Management Team has been activated, and the NDRF has also been notified. Disaster management volunteers have been instructed to be present on-site. The government is taking proactive measures and closely monitoring the situation to prevent any loss of life or property."— ANI (@ANI) October 30, 2026
ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସତର୍କଘଣ୍ଟି
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଯୋଡିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ନେପାଳରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଆମେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାହୁଁନାହୁଁ। ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆମ ସହ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡାଇ ପାରିବା ।
ସେପଟେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ SDRF ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ NDRF ଟିମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ୪ ରୁ ୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ପ୍ରବାହର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ବି ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି। ପୋଲିସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଶଙ୍ଖୋଷ ନଦୀ ଅବବାହିକା ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ପାଣିରେ ମୃତ ମାଛ ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ ଖଣ୍ଡ ବି ଭାସି ଆସିପାରେ।
ଭୁଟାନରେ ମୋଚୁ ନଦୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଶଙ୍ଖୋଷ ନଦୀରେ ଏହି ବ୍ୟାପକ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଶଙ୍ଖୋଷ ନଦୀ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅବବାହିକାରେ ମିଶିଥାଏ ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟାରୁ ଶିକ୍ଷା, ଭାରତର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ଭାରତ ମୈତ୍ରୀ ବ୍ରିଜରେ ବିବାଦ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘୋଡାଇ ଲୁଚାଇଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଗାଁ ନାଁ