'ଯୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହୀନ, କେବଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା': ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ତାଲମିଜ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଇରାନର "ନିସର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ" ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଅବାସ୍ତବ କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 10, 2026 at 1:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇରାନ ସହିତ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଲମିଜ୍ ଅହମ୍ମଦ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । 'ଇନାଡୁ-ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅହମ୍ମଦ ଇରାନର "ନିସର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ" ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ । ଏହା ଭାରତକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଅହମ୍ମଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୂଟନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରନ୍ତି । ଏହି ସଙ୍କଟ ଏକ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ ।
ସାକ୍ଷାତକାରର କିଛି ଅଂଶ-
ପ୍ରଶ୍ନ: ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ?
ତାଲମିଜ ଅହମ୍ମଦ: ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେ ଇରାନମାନଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ । ତେଣୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଯେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ବୋମାମାଡ଼ ପରେ, ଇରାନର ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ, ସେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ । ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ । ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇରାକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇରାକରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ତଥାପି ଆମେରିକୀୟମାନେ କୌଣସି ପଛକୁ ଫେରିବା ସ୍ଥିତି ବିନା ସେହି ଦୁଇଟି ଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ସେମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ।
ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ । ଆମେରିକୀୟମାନେ ଯାହା ଖୋଜିବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପଛୁଆ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଇରାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଏପରି କରି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଜଣାଇବେ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିଛି ଦେଶ, ଯେପରିକି ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ, କେବଳ ଇରାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।
ଏବଂ ସେମାନେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ବିବାଦର ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ବିବାଦ ପଛରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ?
ତଲମିଜ ଅହମ୍ମଦ: ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ନେତାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁବିଓ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲୀମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ସେମାନେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରି କହିଲେ ଯେ ନା, ସେ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ସଂଘର୍ଷରେ ଯିବାର ଅନେକ କାରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । କିଛି ସମୟରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମୟରେ, ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜବ ମନ୍ତବ୍ୟ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ । ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ବୁଝାମଣା ଅଛି । ଏବଂ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ" ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯାହା ସେ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ’ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ।
ସେ କ’ଣ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି? ସେ କ’ଣ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ସେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କ’ଣ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନାହିଁ । ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା।
ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ୱାଶିଂଟନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମତାଇଥିଲେ । ସେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅହଂକାର ଏବଂ ମହାନତାରେ ଖେଳିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରୁଛି । ଏହା ଏକ ଖରାପ ଶାସନ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ତେବେ ସେ ଆମେରିକୀୟ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନାମିତ ହେବେ।
ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ଜଡିତ ଜଟିଳତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇନାହାଁନ୍ତି । ଏଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇନାହାଁନ୍ତି । ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ହତ୍ୟା ଶେଷ ମାଧ୍ୟମ । ଗାଜା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ କରିଥିବା ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ । ଯେଉଁଥିରେ 72,000 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।
କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କେବେ ଘୋଷଣା କରି ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ କ’ଣ । ତେଣୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ହତ୍ୟାକୁ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ସେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉପାୟ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରୁଛି, କିମ୍ବା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରୁଛି ।
କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଂସା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିହୀନ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଯୋଜନା କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଇରାନ ଆମେରିକାର ଉପସାଗରୀୟ ବିମାନ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ?
ତାଲମିଜ୍ ଅହମ୍ମଦ: କାରଣ ସେମାନେ ଇସଲାମିକ୍ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ଇସଲାମିକ୍ ବିପ୍ଳବର କିଛି କର୍ମୀ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇରାକୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବିପ୍ଳବର ତରଙ୍ଗକୁ ରୋକିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ବିପ୍ଳବୀମାନେ ବିପ୍ଳବକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ।
ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଇରାକ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ କରାୟତ୍ତ କଲା । କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ଇରାକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ବିପ୍ଳବ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁଯୋଗ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଇରାକୀ ଆକ୍ରମଣ ଇରାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା । ଇରାକର ଆକ୍ରମଣ ସଫଳ ହେଲାନାହିଁ । ଆଠ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ।
ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଖୋଲା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି । ବିନାଶର ଏକ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରେ ନାହିଁ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏଥିରେ ସହମତ ।
ଅର୍ଥାତ୍, ଶେଷରେ, ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ । ପରସ୍ପରର ସ୍ଥିତି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ । ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପରସ୍ପରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଚୁକ୍ତି, ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମସ୍ୟାର ସମାପ୍ତ କରିଥାଏ । କେବଳ ସେହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକ ସମୟର ପରୀକ୍ଷାରେ କଟିବା ଉଚିତ । ଆମକୁ ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହା କୂଟନୀତିର ସମୟ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ସମୟ ।
ସର୍ବପରି, ଆମେରିକା ଇରାନ ପକ୍ଷ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନାରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା । ଇରାନ ପକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା ନେଇ ବହୁତ ବୈଧ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି । ସେମାନେ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏପରି ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ, ସେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ।
ସେ ଏହି ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା । କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଏକ ସଫଳ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ବିଶ୍ବାସ ରଖିଥିଲେ । ଆମେରିକୀୟମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଭିଏତନାମ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଇରାକ ହେଉ, ସେମାନେ କେବେବି ଶୀଘ୍ର ବିଜୟ ପାଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବ?
ତାଲମିଜ୍ ଅହମ୍ମଦ: ଆପଣ ହୁଏତ ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷ ସହିତ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ତାଇୱାନରେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି । ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ଉଭୟ ଇରାନର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ଦେଖୁନାହାଁନ୍ତି ।
ସେମାନେ ଉଭୟ ଏକ ସ୍ଥିର ଅଞ୍ଚଳ ଚାହିଁବେ । ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସେମାନେ କୂଟନୈତିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିଛୁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ । ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ଉଭୟ ସଂଘର୍ଷ ବଦଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତୁର୍କୀ, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ ଏବଂ କାତାର ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ । କୂଟନୀତିର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହୀ କରିବା ଉଚିତ । ସେମାନେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ । ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ।
ଏହା ଆମେରିକୀୟ ମତର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଆଧାର, ତଥାକଥିତ MAGA ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଛୁ । ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରୋଚିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଅତି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇହୂଦୀ-ବିରୋଧୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଏନେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ । ଏକ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯଦି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ଲବି କରନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନେ ଏପରି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଇରାନରେ ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହର ନିରନ୍ତର ବିନାଶ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ’ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଛଅ ଦିନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ । ଏହା ଘଟି ନଥିବାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠାରେ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କାତାରର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପସାଗରରୁ ଶକ୍ତି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ?
ତାଲମିଜ୍ : ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ 25 ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ରହିଛି । ଆମେ ରୁଷିଆନ୍ ତେଲ ଆମଦାନି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତି ।
ଏହା ତିନିରୁ ଚାରି ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଆଜି, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପସାଗରର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତୈଳ ସୁବିଧା ଉପରେ କୌଣସି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ସେ ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏବଂ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ । କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର ଶାନ୍ତିରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସ୍ଥିରତାରେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରୁ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏକ ନୂତନ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପନ୍ଥା ଆପଣାନ୍ତି ।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଶାନ୍ତି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗିରଫଦାରୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଅଛି । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅପରାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ, ସେ 7 ଅକ୍ଟୋବର 2023ରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାହିଁକି ବିଫଳ କରିଥିଲେ ।
ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ । ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖନ୍ତି । ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ।
ଏହା କେବଳ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଙ୍କେତ । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଘୋଷଣା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ, ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା ଯେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା’ପରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆମେରିକା ଭାରତକୁ 30 ଦିନ ପାଇଁ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେରିକା ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ?
ତାଲମିଜ : ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ଓ କୂଟନୀତି ଉପରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଅସଭ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ।
ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିପରି କହିବେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜନୀତିର ଗତିଶୀଳତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୁଝାମଣା ନାହିଁ । ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତକୁ କହିବା ଯେ ଆମେରିକୀୟମାନେ ଭାରତକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅର୍ଥହୀନ । ଭାରତର ମହାନ ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅଛି ।
କୌଣସି ଭାରତୀୟ କେବେ କାହାକୁ, କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମେ ସର୍ବଦା ତାହା କରୁ ଯାହା ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ମନ୍ତବ୍ୟ ।
ସେହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାୟ ସିହ୍ନା ଆଲୋଚନାରେ ଆଉ ଏକ ସମାନ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଭାରତକୁ କେବେବି ବିପଦ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଚୀନକୁ ଏପରି ହେବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ, ଚୀନ୍ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛି । ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ସେହି ଭୁଲକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ ।
ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା କଥା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାରରେ ଆମେରିକାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଥିବା ମୁଁ କ୍ରମଶଃ ଜାମିବାକୁ ପାଉଛି ।
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ସେମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଆଜି, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର କୌଣସି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନାହିଁ । ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୁଝାମଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କୌଣସି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନାହିଁ ।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି । ସେମାନେ ଏକ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ । ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ସହକର୍ମୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ସହଭାଗୀତା ଖୋଜୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଆପଣଙ୍କର ମତ କ’ଣ?
ତାଲମିଜ୍ : ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉଭୟ ଇରାନକୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଉଭୟ ସଂଘର୍ଷରେ ଜଡିତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ରୁଷ ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷରେ ଫସି ରହିଛି । ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ । ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୂମିକା କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତାହା କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଏକ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଯୁଦ୍ଧ । ଏକ ଅର୍ଥହୀନ ଯୁଦ୍ଧ । ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ । ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ହଁ, କିଛି କ୍ଷତି ହେବ।
ଏପରି ଲୋକ ରହିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା । ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଅଯୌକ୍ତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୟଙ୍କର, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିଣାମ ଥାଏ ।
ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଦିଗଦର୍ଶନର ଭାବନା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଠାରେ ଆପଣ ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷର ଭୂମିକା ଦେଖିବେ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଇରାନକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଇରାନକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁନଃସଂଯୋଗ କରିବେ ।
ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ନିଜକୁ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଦେଖିବ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଅଛି । ଏହି ଉପସାଗର, ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷକରି ଭାରତରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ତାଲମିଜ: ଭାରତ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ତେଲ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।
ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥା, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚାଇଛି ଯେ ଅତି କମରେ 2050 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଣ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇବ । ଏହା 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ 90 ପ୍ରତିଶତ ପାଖାପାଖି ହେବ । ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ ।
ତେଣୁ, ଏହା ଅତି କମରେ 2050 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ ଯେ 2070 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଗମନ ହେବ । ଏହା ମୋର ମତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବୁ, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ସମାନ ରହିବ ।
ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣକାରୀ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ, ସ୍ଥିରତାର ପରିବେଶ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆମେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ଭାରତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।
ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଠାରେ ଜଡିତ । ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବିନା କୌଣସି ବିକାଶ, ପ୍ରଗତି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଏକ ଚେତାବନୀ ପାଇଛୁ ।
ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଜୋରରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଜିଛି ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦରେ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇପାରେ । ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲୁ ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ଏହା ଉଭୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ।
ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛି ତାହା ଏକ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଭାରତକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼, ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡିବ । ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଘେରି ରହିଛି । ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ।