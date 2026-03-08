ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉପହାସ: ମିଳିଲାନି ଗାଡି, ନବଜାତର ମୃତଦେହକୁ ପେଟିରେ ଆଣିଲା ବାପା
ତୁରନ୍ତ ମୃତଦେହ ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । କାର୍ଡବୋର୍ଡ ପେଟିରେ ପୁଅକୁ ଆଣିଲା ବାପା । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ।
Published : March 8, 2026 at 4:41 PM IST
ଚାଇବାସା(ଝାଡଖଣ୍ଡ): ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାଗଜ ପେଟିରେ ମୃତଦେହକୁ ଆଣିଲା ବାପା । ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ମୃତଦେହ ନେବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରିବାରୁ ଶେଷ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାପା ନିଜ ଶିଶୁର ମୃତଦେହକୁ ପେଟିରେ ଘରକୁ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଶିଶୁର ମୃତଦେହକୁ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଷଢେଇକଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଙ୍ଗରାସାଇ ଗାଁର ରାମକୃଷ୍ଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ଚକ୍ରଧରପୁର ସ୍ଥିତ ଅନୁମଣ୍ଡଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ମହିଳା ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମହେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଟି ଆଖି ବୁଜିଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶିଶୁର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖାଶୁଣା କରିନଥିଲେ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ନ ଯୋଗାଇ ତୁରନ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
କାର୍ଡବୋର୍ଡ୍ ପେଟିରେ ଆଣିଲେ ମୃତଦେହ:
ମୃତ ଶିଶୁର ବାପା ଶିଶୁଟିକୁ ନେବାକୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା । ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାର୍ଡବୋର୍ଡ୍ ପେଟିରେ ମୃତଦେହକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ।
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି:
ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପଜୁଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗାଁଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ହସ୍ପିଟାଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚାହିଁଥିଲେ ମାନବିକତା ଦେଖାଇ ମୃତଦେହକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଛାଡି ପାରିଥାନ୍ତେ । ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସଫେଇ ଦେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ:
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଭାରୀ ଡା. ଅଂଶୁମାନ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ମୃତଦେହ ନେବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ନଥିଲେ ।’ ଯଦି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୃତଦେହକୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଗାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାନ୍ତା । ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭବତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଆଗକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ନଉପୁଜେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ।