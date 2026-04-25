ତାମିଲନାଡୁରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାନି ଭୋଟ୍ ହେବନାହିଁ: ECI
ଗତ 23 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ 234 ଆସନରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।ଏଥିରେ 85.15% ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ, କୌଣସି ବୁଥରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ହେବନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Published : April 25, 2026 at 3:49 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ହେବ ନାହିଁ । ଆଜି (ଶନିବାର) ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାମିଲନାଡୁର ସମସ୍ତ ୨୩୪ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଫର୍ମ 17 A ସମେତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମତଦାନ ସମୟରେ, ୭୫,୦୬୪ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ହେବ ନାହିଁ । "
ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ମତଦାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ରାଜ୍ୟର ୬୨ଟି ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟିଂ ମେସିନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଭିଭିପିଏଟି ମେସିନଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଡବଲ୍ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସିସିଟିଭି ନଜର ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି । ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ରଖାଯାଇଥିବା କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଥର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ୩-୪ ଦିନରେ ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରିସରରେ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ତାମିଲନାଡୁର ମୋଟ ୨୩୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ୭୫,୦୬୪ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମତଦାନ ପାଇଁ ୧୦୬,୪୦୪ ମତଦାନ ମେସିନ୍, ୭୫,୦୬୪ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ ଏବଂ ୭୫,୦୬୪ VVPAT ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
୩,୭୫,୩୨୦ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ । ମତଦାନ ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮୩,୦୦୦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୩୦୦ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ୩୦୨୫ ସ୍ଥାନରେ ୫,୯୪୯ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 2026 ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ 85.15 % ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଥିଲେ । କରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 93.63 % ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 75.61% ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ଚେନ୍ନାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ, 83.74% ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା, ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ନଗରରେ 90.60% ଏବଂ ମାଇଲାପୋର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 74.89% ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା।