ଆମ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ- ସିଜେପି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡା ମନ୍ତବ୍ୟ
ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିବାବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏପରି ନୋଟିସ କିପରି ଜାରି କରି ପାରିଲେ ?
By Sumit Saxena
Published : September 9, 2026 at 7:19 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରେଟର ନଏଡାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଛାଟ । ସିଜେପି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିବା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କଡା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିବାବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏପରି ନୋଟିସ କିପରି ଜାରି କରି ପାରିଲେ ?
ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ମୌଖିକ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରି କହିଥିଲେ, 'ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ନୋଟିସ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ? ଏହି ନୋଟିସ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି । ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ନୋଟିସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆ ଯାଇଛି ।'
ଏହା ଉପରେ ସିଜେଆଇ କହିଥିଲେ, ‘ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ କହିଛନ୍ତି । ଆମ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ଆମେ ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛୁ ।’
ସିଜେଆଇ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମକୁ ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଠି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନୋଟିସ କିପରି ଜାରି କରିଲେ?'
ସିଜେଆଇ ସଂପୃକ୍ତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ମାମଲାର ତଥ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡରେ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ । ସେ କହଥିଲେ, 'ଆମେ ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବୁ । ଏପରି କାହିଁକି କରାଗଲା ସେ ନେଇ ସେମାନେ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ' ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଭି.ମୋହନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତରମନ୍ତରେ ସିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟର ନଏଡାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ । ନୋଟିସରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଚାଲିକା ଭରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ପରେ ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆ ଯାଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଛାତ୍ର ଅକ୍ଷତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଥିଲେ ଯେ, 'ସେ ଆନ଼୍ଦୋଳନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସେହି ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହି ନୋଟିସ ସେପ୍ଚେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ବିଏନଏସ ଧାରା 130 ଅଧୀନରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଚେତାବନୀ; ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ନଚେତ୍ ସମନ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା DGP ଚୟନ ମାମଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି