ବିଧାନସଭାରେ ଶପଥ ନେଇପାରିଲେନି ତାମିଲନାଡୁର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ନପାରିବାରୁ ଶପଥ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଟିଭିକେ ସରକାରର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. କୀର୍ତ୍ତନା ।
Published : May 11, 2026 at 2:54 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ବିଜୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ.କୀର୍ତନା ବିଧାନସଭାରେ ଶପଥ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି । ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରିବାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଶପଥ ନେଲେ ବିଧାୟକ:
ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଶପଥ ସମାରୋହ ପରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିିନିଧି । ତେବେ ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନବ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀନିବାସ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଟିଭିକେ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ତଥା ଯୁବ ବିଧାୟିକା ଏସ.କୀର୍ତନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଶପଥ ନେବାକୁ ପୋଡିୟମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସେ ମନା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ନେବାରୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଶପଥ ନେବେ ଏସ.କୀର୍ତନା । ଏନେଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିବାକୁ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଯୋଶେଫ ବିଜୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ।
ଶିବକାଶୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏସ.କୀର୍ତନା:
ଏସ.କୀର୍ତନା ତାମିଲନାଡୁର ଶିବକାଶୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଶୋକନ୍ ଜିଙ୍କୁ 11,670 ଭୋଟରେ ହରାଇ ବାଜିମାତ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେ.ଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାଲାଜୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 233 ରହିଛି । କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ । ଯଥା-ପେରମ୍ବଲୁର ଓ ତିରୁଚି । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ତିରୁଚି ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଖାଲି ପଡିଛି ।