ଆସନ୍ତା 10ରୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ବନ୍ଦ; UPI ପେମେଣ୍ଟ 1.25 ଗୁଣା ଅଧିକ

ଟୋଲ ଗେଟ୍‌ରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜପଥ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବା ଏହି ନିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଆଉ ଚଳିବନି ନଗଦ ଟଙ୍କା କାରବାର (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 7, 2026 at 4:41 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଆଉ ଚଳିବନି ନଗଦ ଟଙ୍କା କାରବାର । ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି କି, ଯଦି କୌଣସି ଗାଡି ବିନା ବୈଧ ଫାସଟ୍ୟାଗ୍ ରେ ଟୋଲ ଗେଟ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଏହି ଯାନ ୟୁପିଆଇ (Unified Payment Interface) ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରିପାରିବ । କିନ୍ତୁ ୟୁପିଆଇରେ ଅର୍ଥ ପୈଠ ପାଇଁ ଅଧିକା 1.25 ଗୁଣା ଟୋଲ ମୂଲ୍ୟ ପଡିବ ।

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ( NHAI)ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମତରେ ଆଗକୁ ଟୋଲ ଗେଟରେ କିପରି ଗାଡିଗୁଡିକର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ନଲାଗିବ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜପଥ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ।

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଟୋଲ ବୁଥରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ବନ୍ଦ ହେବ । ତେବେ ଫାସଟ୍ୟାଗକୁ ସରକାର ପ୍ରଥମିକତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେବେ ଯେଉଁ ଗାଡିର ଫାସଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ।

"ଯଦି କୌଣସି ଯାନର ବ୍ୟବହାରକାରୀ FASTag କିମ୍ବା ବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ FASTag ବିନା ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UPI) ମାଧ୍ୟମରେ ଫି ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମ 4 ର ଉପ-ନିୟମ (2) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ବର୍ଗର ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅର୍ଥର 1.25 ଗୁଣା ଦେବେ," ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

"ଯଦି ଯାନର ମାଲିକ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏପରି ଯାନ ପାଇଁ ନିୟମ 14 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ," ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ତେବେ ନିକଟରେ, NHAI ଏହାର FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3,000 ଟଙ୍କାରେ 200ଟି ଟୋଲ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଏହି ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 26.55 କୋଟି କାରବାର କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ 1,150 ରୁ ଅଧିକ ଫି ପ୍ଲାଜା ଅଛି ।

