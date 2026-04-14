ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ; ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆଶ୍ୱାସନା
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଅଭିଭାଷଣରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ ।
Published : April 14, 2026 at 3:23 PM IST
ପାଟନା(ବିହାର): ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ । ଛଅ ମିନିଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ନୀତୀଶ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ନୀତୀଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, "କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ମୁଁ ବିହାର ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହା କରିଛି ।"
ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ । ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବେ । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उन्होंने 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली थी।
(सोर्स: CMO) pic.twitter.com/Nk25TByxnk
ନୀତୀଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ ।"
ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତା ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ କୃପାଳ ଯାଦବ, ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଲେସି ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ବଳ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ କୃପାଳ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ସେ (ନୀତୀଶ କୁମାର) ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ସଦସ୍ୟ, ବିହାରର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।"
#WATCH पटना, बिहार: बिहार कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद राज्य सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा, " आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उन्होंने आभार व्यक्त किया, भावुक पल था। सभी ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। 20 साल तक उन्होंने काम किया। नीतीश… pic.twitter.com/8lGu1dUeN5— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ, ବିହାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ଜମା ଖାନ କହିଥିଲେ, "ବିହାରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ । କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ସମୟରେ ସେ ବିହାରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, 'ଆସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିହାରର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା । ଆମେ ପାଟନା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।' ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲୁ । ସେ ଆମର ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ ।"
#WATCH | Patna, Bihar | Following the State Cabinet meeting, Bihar Minister & JD(U) MLA Mohammad Zama Khan says, " the people of bihar will remember him. he promised that he would continue to look after bihar. we were all emotional. he was our guardian..." pic.twitter.com/0GFDw2co4K— ANI (@ANI) April 14, 2026
ବିହାର ସରକାରର ଶେଷ ଦିନ: ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ବିହାର ସରକାରର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା । କ୍ୟାବିନେଟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଠକ ପରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ । ତା'ପରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ନୀତୀଶ କୁମାର ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ