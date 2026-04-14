ETV Bharat / bharat

ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ; ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆଶ୍ୱାସନା

ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଅଭିଭାଷଣରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ ।

Nitish Kumars Last Cabinet Meeting Turns Emotional He Assures Ministers Of Continued Guidance
ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ; ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆଶ୍ୱାସନା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାଟନା(ବିହାର): ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ । ଛଅ ମିନିଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ନୀତୀଶ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ନୀତୀଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, "କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ମୁଁ ବିହାର ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହା କରିଛି ।"

ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ । ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବେ । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।

ନୀତୀଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ ।"

ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତା ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ କୃପାଳ ଯାଦବ, ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଲେସି ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ବଳ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ କୃପାଳ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ସେ (ନୀତୀଶ କୁମାର) ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ସଦସ୍ୟ, ବିହାରର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।"

କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ, ବିହାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ଜମା ଖାନ କହିଥିଲେ, "ବିହାରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ । କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ସମୟରେ ସେ ବିହାରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, 'ଆସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିହାରର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା । ଆମେ ପାଟନା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।' ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲୁ । ସେ ଆମର ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ ।"

ବିହାର ସରକାରର ଶେଷ ଦିନ: ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ବିହାର ସରକାରର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା । କ୍ୟାବିନେଟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଠକ ପରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ । ତା'ପରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ନୀତୀଶ କୁମାର ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

NITISH KUMAR FINAL ADDRESS
NITISH KUMAR
SAMRAT CHOUDHARY
BIHAR CABINET
NITISH KUMAR FINAL ADDRESS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.