ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର
ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଧାନସଭା ଏବଂ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ରାଜନେତାମାନଙ୍କ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ।
Published : April 10, 2026 at 4:55 PM IST
NITISH KUMAR TAKES OATH ପାଟନା(ବିହାର): ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର । ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12.13 ମିନିଟରେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟସଭା ପରିସର ହଲରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ନୀତିଶଙ୍କ ଶପଥ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନୀର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଜୟରାମ ରମେଶ । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
Nitish Kumar takes oath as Rajya Sabha member after serving as Bihar CM for two decades
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର । ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଏହି ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ପାଟନା ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଧାନସଭା, ବିଧାନସଭା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ହେବାରେ ରେକର୍ଡ:
ନୀତିଶ ଶପଥ ନେବା ସହିତ ଦେଶର ଚାରୋଟି ସଂସଦୀୟ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଗୃହ- ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଧାନସଭା, ବିଧାନସଭା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ଚୟନୀତ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଲବରେ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ।
ବିହାର ରାଜନୀତିର ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ (ଜେଡିୟୁ) ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେଡିୟୁର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା, କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଜୟରାମ ରମେଶ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନୀତିଶ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
