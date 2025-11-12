ETV Bharat / bharat

୨୦୨୦ରେ ତୃତୀୟ, ୨୦୨୫ରେ ନଂ1! ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ନୀତୀଶ 'ବାଜିଗର' ହେବାରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ?

ବିହାର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଡିୟୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ହୋଇପାରେ। ନୀତୀଶ କୁମାର 'ବାଜିଗର' ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।

୨୦୨୦ରେ ତୃତୀୟ, ୨୦୨୫ରେ ନଂ1! ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ନୀତୀଶ 'ବାଜିଗର' ହେବାରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ?
୨୦୨୦ରେ ତୃତୀୟ, ୨୦୨୫ରେ ନଂ1! ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ନୀତୀଶ 'ବାଜିଗର' ହେବାରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 8:20 PM IST

ପାଟନା: BIHAR EXIT POLL ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସୂଚାଇଛି ଯେ, 2025 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ NDA ସରକାର ଗଠନ ହେବ। 2020ରେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଅନୁମାନ ଏହି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଯେ, JDU ଏଥର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଶାସନ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ମୁକୁଟହୀନ ରାଜା ରହିଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କି ନୀତୀଶ ?:

2020ରେ JDU କେବଳ 43ଟି ଆସନ ଜିତି RJD (75) ଏବଂ ବିଜେପି (74) ପରେ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଦଳ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି NDA ବହୁମତ ହାସଲ କଲା ଏବଂ ବିଜେପି ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା। 2020 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ନୀତୀଶ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜେଡିୟୁର ଆସନ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ନୀତୀଶ କୁମାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ଆସନ (101-101) ପାଇଁ ବିଜେପି ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା କରିଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କି ନୀତୀଶ କୁମାର ?
କ’ଣ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କି ନୀତୀଶ କୁମାର ? (ETV Bharat)

ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କୁ ନେଇ ନୀତୀଶ କୁମାର ଖୁସି:

ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଗଠନ ହେବ। 20 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଥିଲା। ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର, ଜେଡିୟୁ 25ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିଲେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ନୀତୀଶଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲେ। ତଥାପି ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ବିପୁଳ ମତଦାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି।

ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ନୀତୀଶ 'ବାଜିଗର' ହେବାରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ?
ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ନୀତୀଶ 'ବାଜିଗର' ହେବାରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? (ETV Bharat)

ନୀତୀଶ କୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାହିଁକି?:

2020 ଏବଂ 2025 ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯାହା ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କଲା? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତି ଯେ, ବିହାରର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ତାଙ୍କୁ ବିହାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି।

"ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ କାମର ଯାଦୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏଥର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। ଏହା ଶାସନ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବର ବିପରୀତ; ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ କାମ କରୁଛି।" - ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ, ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର, ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍

ବିହାର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଡିୟୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ହୋଇପାରେ।
ବିହାର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଡିୟୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ହୋଇପାରେ। (ETV Bharat)

କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ?:

ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିହାର ରାଜନୀତିରୁ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଦୂର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପୁନରାଗମନର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସାଧୁତା, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୀତୀଶ କୁମାର
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୀତୀଶ କୁମାର (ETV Bharat)

ନୀତୀଶ କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ?

ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନୀତୀଶ କୁମାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାତକ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ₹10,000 ମଧ୍ୟ NDAକୁ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

"ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 10,000 ଚାକିରି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇ ନ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାଆନ୍ତେ। ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାର ରାଜନୀତିର ମୁକୁଟହୀନ ରାଜା ଏବଂ ସେହିପରି ରହିବେ" ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁନୀଲ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ନୀତୀଶ କୁମାର
ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ନୀତୀଶ କୁମାର (ETV Bharat)

ଲାଲୁ-ରାବଡ଼ୀ ଶାସନ ସହିତ ତୁଳନା:

ପାଟନା କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନକେ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ବିକାଶ ସହିତ କେବେବି ସାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି। ବିହାରର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମେତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଲୁଙ୍କ ଶାସନ ସମୟ ତୁଳନାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଏବଂ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଏହି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି।

ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ (ETV Bharat)

ମାଗଣା ଉପହାରରୁ ଲାଭ କ’ଣ?:

ଏନକେ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୀତୀଶ କୁମାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ₹10,000 ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ ₹400ରୁ ₹1100 ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, 125 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ସେ 1 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଏକ ରାଲିରେ ନୀତୀଶ କୁମାର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଏକ ରାଲିରେ ନୀତୀଶ କୁମାର (ETV Bharat)

"ଏଗଜିଟ୍ ପୋଲ ସଠିକ୍ କି ନାହିଁ ତାହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଫଳାଫଳ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ବିହାର ଲୋକଙ୍କର ନୀତୀଶ କୁମାର ଏବଂ NDA ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏବଂ କେହି ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।" - NK ଚୌଧୁରୀ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପାଟନା କଲେଜ

ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା:

2020ରେ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ସମସ୍ତ ଆସନରେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାର ଏବଂ JDU ଏହାର କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ। ପରେ JDU ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ମଧ୍ୟ NDA ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କୁଶୱାହା 2020ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲେ।

ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭୋଟଦାନ ପ୍ରତିଶତରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି
ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭୋଟଦାନ ପ୍ରତିଶତରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat)

ଭୋଟ ଦେବାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: ଏଥର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମୋଟ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 66.91% ଥିଲା। ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 62.8% ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମତଦାନ 71.6% ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 17,677,219 ମହିଳା ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ (69.04%), ଯେତେବେଳେ 19,835,325 ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ (61.56%) ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 17,468,572 ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ (74.03%) ଏବଂ 19,544,041 ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ (64.1%) ଦେଇଥିଲେ।

ଫଳାଫଳ 14 ନଭେମ୍ବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ: 243 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 18 ଜିଲ୍ଲାର 121 ଆସନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 20 ଜିଲ୍ଲାର 122 ଆସନ ପାଇଁ ହେବ। ଭୋଟ ଗଣତି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିହାରରେ ସରିଲା ମତଦାନ, ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 68.79% ଭୋଟ୍, 2616 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ରେ ସିଲ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Bihar Exit Poll: ଆସିଲା ବୁଥ୍‌ ବାହୁଡ଼ା ମତ, NDAକୁ ମିଳିପାରେ ବହୁମତ

