ବିଜେପିରେ ନୀତିନ ନବୀନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ, ହେଲେ ଦଳର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ବିଜେପିର ଦ୍ବାଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 45 ବର୍ଷୀୟ ନୀତିନ ନବୀନ । ନୀତିନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।

Nitin Nabin elected as the national president of Bharatiya Janata Party
Nitin Nabin elected as the national president of Bharatiya Janata Party (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 20, 2026 at 12:31 PM IST

Updated : January 20, 2026 at 12:41 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଦ୍ବାଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନୀତିନ ନବୀନ । ନିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଦାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା । 45 ବର୍ଷୀୟ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦେଇଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ । ନୀତିନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଓ ବିଜେପିର ସଙ୍ଗଠନ ପର୍ବ ପାଇଁ ଜାଜୀତୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ନୀତିନ ନବୀନ ଗତକାଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ଲଗାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି।

ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ:

ବିହାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନବୀନଙ୍କ ବାପା ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ଦଳ ସହ ଜଡିତ ରହିଥିଲେ । ବିର୍ଲା ଇଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନଲୋଜିରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ । 2006ରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ପାଟନା ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରଠାରୁ ଯେତିକି ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରେ ସେ ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ଲଢି 2010, 2015, 2020 ଓ 2025ରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ବିହାର ସରକାରରେ 3 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ:

ସେ ବିହାର ସରକାରରେ 3 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ 2021ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରୁ ଫେଭୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ସେହି ବିଭାଗରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ ।

ବିଜେପିରେ ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି:

ନବୀନ ବିଜେପିରେ ଅନେକ ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିହାରର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସିକ୍କିମର ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ, ଛତିଶଗଡର ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିର୍ମାବଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । 2025 ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ନୀତିନ ନବୀନ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

