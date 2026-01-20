ବିଜେପିରେ ନୀତିନ ନବୀନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ, ହେଲେ ଦଳର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ବିଜେପିର ଦ୍ବାଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 45 ବର୍ଷୀୟ ନୀତିନ ନବୀନ । ନୀତିନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
Published : January 20, 2026 at 12:31 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 12:41 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଦ୍ବାଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନୀତିନ ନବୀନ । ନିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଦାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା । 45 ବର୍ଷୀୟ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦେଇଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ । ନୀତିନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
#WATCH | Delhi: Outgoing BJP national president JP Nadda, Defence Minister Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah, Union Minister Nitin Gadkari, felicitated newly elected BJP national president Nitin Nabin at the party headquarters in Delhi pic.twitter.com/4AL3YgdLeC— ANI (@ANI) January 20, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଓ ବିଜେପିର ସଙ୍ଗଠନ ପର୍ବ ପାଇଁ ଜାଜୀତୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ନୀତିନ ନବୀନ ଗତକାଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ଲଗାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି।
#WATCH | Bihar | BJP workers in Patna celebrate with firecrackers as Nitin Nabin takes charge as the party's National President— ANI (@ANI) January 20, 2026
Visuals from outside Nitin Nabin's residence pic.twitter.com/8nWXUcKICb
ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ:
ବିହାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନବୀନଙ୍କ ବାପା ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ଦଳ ସହ ଜଡିତ ରହିଥିଲେ । ବିର୍ଲା ଇଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନଲୋଜିରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ । 2006ରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ପାଟନା ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରଠାରୁ ଯେତିକି ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରେ ସେ ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ଲଢି 2010, 2015, 2020 ଓ 2025ରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
Speaking from the @BJP4India HQ in Delhi.— Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2026
https://t.co/h3T6CWg7OA
ବିହାର ସରକାରରେ 3 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ:
ସେ ବିହାର ସରକାରରେ 3 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ 2021ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରୁ ଫେଭୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ସେହି ବିଭାଗରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ ।
ବିଜେପିରେ ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି:
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " for the past several months, the organisational election process, which involves electing leaders from the smallest unit of the party all the way up to the national president, has been continuously underway in a completely… pic.twitter.com/0R1YtvsOF7— ANI (@ANI) January 20, 2026
ନବୀନ ବିଜେପିରେ ଅନେକ ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିହାରର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସିକ୍କିମର ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ, ଛତିଶଗଡର ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିର୍ମାବଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । 2025 ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ନୀତିନ ନବୀନ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।