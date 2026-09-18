ନିଠାରୀ ଘଟଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା; କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କରିଥିଲେ ଖଲାସ
2006ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ନଏଡାର ନିଠାରୀ କାଣ୍ଡ । ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : September 18, 2026 at 4:07 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 4:35 PM IST
ହରିଦ୍ୱାର: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହରଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଛି ବଡ ଖବର । ନଏଡାର ନିଠାରୀ କାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି ହରିଦ୍ୱାରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 2025ରେ ମୁକ୍ତି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ହରିଦ୍ୱାର ନଗର ଭୂପତୱାଲା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଚା' ଦୋକାନରୁ ମିଳିଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣା ପଡିନାହିଁ ।
ଆଲମୋଡାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭୂପତୱାଲା ଅଞ୍ଚଳର ଲାଲମାତା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଏକ ଚା' ଦୋକାନ ନିକଟରୁ 50 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିଲା । ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କରିବା ପରେ ଏହା ଶଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି ଏବଂ ଘର ଅଲମୋଡ଼ାର ମଙ୍ଗୁରୁଖାଲ ଭିକିଆସୈଣ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ।
VIDEO | Haridwar, Uttarakhand: Surendra Koli, an accused in the Nithari case, allegedly dies by suicide in the Bhupatwala area.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
Shishupal Singh Negi, CO City, Haridwar, says, "A person's body has been found. It has been ascertained that the deceased was Surendra Koli, who, as… pic.twitter.com/uUb0GFAUzM
ଦୋକାନ ଭିତରେ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ହରିଦ୍ୱାରରେ ରହୁଥିଲେ । ଭୂପତୱାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚା' ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ । ଶୁକ୍ରବାର ସେହି ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶବକୁ ଦେଖି ପୋଲିିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ନିଠାରୀ କାଣ୍ଡରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି
2006ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନଏଡା ନିଠାରି କାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲିଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତେବେ 2025ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ଖଲାସ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଥିଲେ ଚା' ଦୋକାନ
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହରିଦ୍ୱାର ନଗର ଆସିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଭୂପତୱାଲାରେ ଚା' ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହରିଦ୍ୱାରର ରୋଶନବାଦରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହରିଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରା ପଚରି କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗତିବିଧି କିପରି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।
Haridwar, Uttarakhand: Nithari case accused Surendra Koli died by suicide by hanging himself at a tea stall in front of Lal Mata Temple on Sapt Sarovar Road in the Bhupatwala area of North Haridwar. Koli had reportedly been selling tea there for the past few days, and his body… pic.twitter.com/THqRnbCbdJ— IANS (@ians_india) September 18, 2026
ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଥିଲେ ଚା' ଦୋକାନ
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହରିଦ୍ୱାର ନଗର ଆସିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଭୂପତୱାଲାରେ ଚା' ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହରିଦ୍ୱାରର ରୋଶନବାବରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ପୋଲିସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରହିଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗତିବିଧି କିପରି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।
ପରିବାର ଲୋକେ ଅଲଗା କରି ଦେଇଥିଲେ
ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ନିଠାରି କାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ଦେଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କୌଣସି ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କରୁଛି । ଏଥିସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ।
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୁନ୍ଦନ ସିଂହ ରାଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଶବକୁ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହରିଦ୍ୱାରରେ ରହି ଚା' ଦୋକାନ କରିଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡିବ' ବୋଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା: CCTV ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ, 3 ନାବାଳକ ସମେତ 4 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲଶ୍କର-ଇ-ତୋଏବା ସହ ଜଡିତ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ: ରଜୌରୀରୁ 3 ଗିରଫ, ମିଳିଲା ଗୁଳିଗୋଳା