ETV Bharat / bharat

ନିଠାରୀ ଘଟଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା; କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କରିଥିଲେ ଖଲାସ

2006ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ନଏଡାର ନିଠାରୀ କାଣ୍ଡ । ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।

Nithari Case Accused Surendra Koli Found Dead In Haridwar Police Suspect Suicide
ନିଠାରୀ ଘଟଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା; କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କରିଥିଲେ ଖଲାସ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2026 at 4:07 PM IST

|

Updated : September 18, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହରିଦ୍ୱାର: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହରଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଛି ବଡ ଖବର । ନଏଡାର ନିଠାରୀ କାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି ହରିଦ୍ୱାରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 2025ରେ ମୁକ୍ତି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ହରିଦ୍ୱାର ନଗର ଭୂପତୱାଲା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଚା' ଦୋକାନରୁ ମିଳିଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣା ପଡିନାହିଁ ।

ଆଲମୋଡାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି

ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭୂପତୱାଲା ଅଞ୍ଚଳର ଲାଲମାତା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଏକ ଚା' ଦୋକାନ ନିକଟରୁ 50 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିଲା । ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କରିବା ପରେ ଏହା ଶଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି ଏବଂ ଘର ଅଲମୋଡ଼ାର ମଙ୍ଗୁରୁଖାଲ ଭିକିଆସୈଣ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଦୋକାନ ଭିତରେ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା

ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ହରିଦ୍ୱାରରେ ରହୁଥିଲେ । ଭୂପତୱାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚା' ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ । ଶୁକ୍ରବାର ସେହି ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶବକୁ ଦେଖି ପୋଲିିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।

ନିଠାରୀ କାଣ୍ଡରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି

2006ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନଏଡା ନିଠାରି କାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲିଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତେବେ 2025ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ଖଲାସ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଥିଲେ ଚା' ଦୋକାନ

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହରିଦ୍ୱାର ନଗର ଆସିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଭୂପତୱାଲାରେ ଚା' ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହରିଦ୍ୱାରର ରୋଶନବାଦରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହରିଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରା ପଚରି କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗତିବିଧି କିପରି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।

ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଥିଲେ ଚା' ଦୋକାନ

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହରିଦ୍ୱାର ନଗର ଆସିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଭୂପତୱାଲାରେ ଚା' ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହରିଦ୍ୱାରର ରୋଶନବାବରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ପୋଲିସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରହିଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗତିବିଧି କିପରି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।

ପରିବାର ଲୋକେ ଅଲଗା କରି ଦେଇଥିଲେ

ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ନିଠାରି କାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ଦେଇଥିଲେ ।

ପୋଲିସ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କୌଣସି ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କରୁଛି । ଏଥିସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ।

ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୁନ୍ଦନ ସିଂହ ରାଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଶବକୁ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହରିଦ୍ୱାରରେ ରହି ଚା' ଦୋକାନ କରିଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡିବ' ବୋଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା: CCTV ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ, 3 ନାବାଳକ ସମେତ 4 ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲଶ୍କର-ଇ-ତୋଏବା ସହ ଜଡିତ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ: ରଜୌରୀରୁ 3 ଗିରଫ, ମିଳିଲା ଗୁଳିଗୋଳା

Last Updated : September 18, 2026 at 4:35 PM IST

TAGGED:

NITHARI CASE ACCUSED FOUND DEAD
KOLI SUICIDE
NITHARI CASE
ନଏଡା ନିଠାରୀ କାଣ୍ଡ
NITHARI CASE ACCUSED SURENDRA KOLI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.