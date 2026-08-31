ନିର୍ଭୟା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି! ଖାଲି ସ୍ଲିପର ବସ୍ ରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗିରଫ୍
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଚଳନ୍ତା ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : August 31, 2026 at 8:50 PM IST
MINOR GIRL GANG RAPE IN DELHI, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ଭୟା ମାମଲା ପରି ଆଉ ଏକ ମାମଲା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ସେ ଭୁଲବଶତଃ ପରି ଚୌକରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଏପରିସ୍ଥଳେ ଏକ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର ୬୩କୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ସେହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ଟି କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଜାରି ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍
ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଘଟଣା ପରେ, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ । ଭୟଭୀତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସିସି କ୍ୟାମେରାରୁ ଫୁଟେଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଘଟଣା ପରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତିମାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବସ୍ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପୋଲିସ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଡ୍ରାଇଭର କୁଲଦୀପ ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
Delhi: A 16-year-old girl was allegedly gang-raped inside a sleeper bus on August 4, according to police. The bus driver, Kuldeep, and conductor, Sandeep, have been arrested. Police said the girl had boarded the bus near Pari Chowk after being told it was heading towards Noida… pic.twitter.com/EuBwaQK0Kz— IANS (@ians_india) August 31, 2026
ମରାମତି ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖାଲି ବସ୍ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଘଟଣା ଦିନ ବସ୍ଟିରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମରାମତି ପାଇଁ ବସ୍ଟିକୁ ସୁରଜପୁରର ଏକ ୱାର୍କସପ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମରାମତି ସରିବା ପରେ, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଲି ବସ୍ଟିକୁ ତିମାରପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ପରି ଚୌକରେ ବସ୍ଟିକୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବସ୍ଟି ପରି ଚୌକରୁ କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 47 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା । ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଭିତରେ ପରଦା ଥିବାରୁ, ଭିତରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକେ କଥିତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ନ ଥିଲେ । ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ବସ୍ର ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଛି ।
ନିର୍ଭୟା ମାମଲାର ପୁନରାବୃତ୍ତି
ଏହି ଘଟଣା ୨୦୧୨ ମସିହାର ନିର୍ଭୟା ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଦେଇଛି । ଡିସେମ୍ବର ୧୬, ୨୦୧୨ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ପାରାମେଡିକାଲ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଏବଂ ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଏକ ମାମଲା । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରି ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । କୋର୍ଟ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ । ଏକ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଅନେକ ସମୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ପରେ ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୦ ସକାଳ ୫:୩୦ରେ ତିହାର ଜେଲରେ ଚାରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାମଲାରେ ମୋଟ୍ 6 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନାବାଳକ ଥିବା ବେଳେ ରାମ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବିଚାରଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଁରେ ଛଳନା: ସ୍ବାମୀକୁ ମଦ ପିଆଇ, 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ! ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ