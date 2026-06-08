ବିଶାଖାପାଟଣା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ! ତତଲା ତରଳ ଧାତୁ ପଡ଼ି ୯ ଶ୍ରମିକ ମୃତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ନେଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି
Published : June 8, 2026 at 8:17 PM IST
ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ: ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୯ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪.୩୦ଟା ବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ଶପ୍ (SMS) ବିଭାଗରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ତରଳ ଧାତୁ ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ଭାରୀ ଲ୍ୟାଡଲ୍ (Ladle) ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହଠାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାର ତରଳ ଇସ୍ପାତ ଧାତୁ, ତଳେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଜଣେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ନେତା କହିଛନ୍ତି, “୧,୫୦୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାର ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି ।” ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର ଏବଂନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ କାରଖାନା ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
VIDEO | Visakhapatnam, Andhra Pradesh: At least five workers were killed after molten iron spilled at the Vizag Steel Plant. Further details are awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) June 8, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/2G0fnZmgFv
ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ନେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଭିତରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରିବା ଦରକାର ।” ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପତି ରାଜୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ନେଇ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗାଲପୁଡି ଅନିତା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହ ସର୍ବଦା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା କାରଖାନା ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏବଂ କୌଣସି ଅବହେଳା କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ଘଟିଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ