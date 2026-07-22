NIA ତଦନ୍ତରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ! ‘Three App ମଡେଲ’ ଯୋଗେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ
ଦେଶର ୨୦ଟି ସ୍ଥାନରେ NIA ଚଢ଼ାଉ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଗୁରୁତର ତଥ୍ୟ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଓ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଦ୍ବାରା ନିଯୁକ୍ତି। NIAର ସାଇବର୍ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି। ଗୌତମ ଦେବରୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : July 22, 2026 at 6:16 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା, କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ କରିବା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱର୍କ (VPN), ବେନାମୀ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି (NIA) ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଶର ୨୦ଟି ସ୍ଥାନରେ NIA କରିଥିବା ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ଗିରଫଦାରି ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦର ‘ଥ୍ରିି-ଆପ୍ ମଡେଲ’(Three App model) ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
- ‘ଥ୍ରିି-ଆପ୍ ମଡେଲ’ କ’ଣ ?
ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ଖୋଲା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭଳି ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ଅପରେସନାଲ୍ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଶେଷରେ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଉଛି।
- ବନ୍ଦ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଉଛି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀକରଣ
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶଗତ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ପରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଚରମପନ୍ଥୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନକଲି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ କେତେକ ଘଟଣାରେ ବିଦେଶୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
- ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ ପରେ ବଢ଼ିଛି ଅନଲାଇନ୍ ନିଯୁକ୍ତି
ଆଜି(ବୁଧବାର) ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାରତ କରିଥିବା ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ ପରେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ VPN ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, VPN, ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବେନାମୀ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଆଇନଗତ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧରାପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି।
- ତାମିଲନାଡୁ, ବିଜୟୱାଡା ଓ ମଙ୍ଗାଳୁରୁ ମଡ୍ୟୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧାରା
ତାମିଲନାଡୁ, ବିଜୟୱାଡା ଏବଂ ମଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ୱାଟସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଭାଇବର ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ନେଟୱର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ସହ ନୂଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ AI-ଆଧାରିତ ଉପକରଣ, ବହୁସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିକାଠାମୋର ସହାୟତା ନେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପହଞ୍ଚରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
- NIA ବଢ଼ାଇଛି ସାଇବର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କ୍ଷମତା
ଏହି ବଦଳୁଥିବା ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NIA ନିଜର ସାଇବର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କ୍ଷମତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ NIA ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛି।
ଏହା ସହ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ (IB) ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ୱିଙ୍ଗ୍ (R&AW) ସହ NIA ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। NIAର ଆଣ୍ଟି-ସାଇବର ଟେରରିଜମ୍ ଡିଭିଜନ୍ (ACTD) ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାର୍କ ୱେବ୍ ନଜରଦାରି, ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଟ୍ରାକିଂ, ସାଇବର ଥ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି।
- DRDO ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସହାୟତା ନେଉଛି NIA
ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଡାଟାବେସ୍ NIA ପାଖରେ ରହିଛି। ସନ୍ଦେହଜନକ ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ DRDO ବିକଶିତ ମେଟାଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ, IP Detail Record (IPDR) ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ NETRA ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
- ୯,୮୪୫ରୁ ଅଧିକ ରାଡିକାଲ୍ URL ବ୍ଲକ୍
ଏପଟେ, ଅନଲାଇନ୍ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀକରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY) ରାଡିକାଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବା ୯,୮୪୫ରୁ ଅଧିକ URL ବ୍ଲକ୍ କରିସାରିଛି। ସେହିପରି, ନିରନ୍ତର ସାଇବର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।