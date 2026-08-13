ETV Bharat / bharat

ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ... ଏଣିକି NHରେ ୧୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ୍, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା

୧୦ କିମି ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ; ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

NHAI AMBULANCE
୧୦ କିମି ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ; ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 7:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରତିଟି ସେକେଣ୍ଡ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏଣିକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଆଉ ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ୧୦ କିମି ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ; ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ।

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିୟୋଜିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ନୂଆ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ପାଳନ ନକଲେ ପ୍ରତି ଘଟଣା ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରାଧିକରଣ କହିଛି।

NHAI ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କହିଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ। NHAIର ‘କେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ନିୟୋଜିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କ୍ରେନ୍ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍‌ର ପ୍ରଭାବୀ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ନୂଆ ନିୟମରେ NHAI କହିଛି, “ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଅବସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ୧୦ ମିନିଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।” ଏଥିସହ ପ୍ରାଧିକରଣ କହିଛି, ୧୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ାଯିବ। ଏହାର ଯାଞ୍ଚ GPS ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍‌ର ଡ୍ୟାସ୍‌ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; NHAI ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ୧,୦୦୦ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଓ କ୍ରେନ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।

ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାଇବାକୁ ମନା କଲେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗିବ। ପ୍ରାଧିକରଣ କହିଛି ଯେ, ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ, ଔଷଧ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗିବ।

ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କମିଟି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ମହାଲେଖା ପରୀକ୍ଷକ (CAG)ଙ୍କ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣାରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବାରେ ହେଉଥିବା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଶେଷ ହେଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଶେଷ ଦିନରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି

TAGGED:

AMBULANCE
NHAI
ACCIDENT RESCUE
୧୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
NHAI AMBULANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.