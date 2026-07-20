ETV Bharat / bharat

ଆସିଲା ରାଜମାର୍ଗଯାତ୍ରା ଆପ୍; ଏଣିକି ଘରେ ବସି ପାଇ ପାରିବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲୋକାଲ ପାସ୍, ଘୋଷଣା କଲା NHAI

ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଣ୍ଡକା-ବକ୍କରୱାଲା ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେବା; ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସାରା ଦେଶର ଯୋଗ୍ୟ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଲାଗୁ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜମାର୍ଗଯାତ୍ରା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିବେ ଏହି ଲୋକାଲ୍ ପାସ୍।

NHAI Digital Local Toll Pass
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NHAI) ଆଜି(ସୋମବାର) ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାର ୨୦ କିଲୋମିଟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ରାଜମାର୍ଗଯାତ୍ରା (Rajmargyatra) ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବେ ଲୋକାଲ ଟୋଲ୍ ପାସ୍ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ପାସ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ମାସ ସାରା ଅସୀମିତ (Unlimited) ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ।

  • ଆଉ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ

ପୂର୍ବରୁ ଲୋକାଲ ପାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବେଜ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିବ।

NHAI ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନୂଆ 'ଲୋକାଲ ପାସ୍' ସୁବିଧା ଯୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାକୁ ନଯାଇ ରାଜମାର୍ଗଯାତ୍ରା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ପାସ୍ କିଣିବାର ସୁବିଧା ଦେବ।

  • ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ହେବ ଲାଗୁ

ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଲୋକାଲ ଟୋଲ ପାସ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅର୍ବନ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ରୋଡ୍-II (UER-II) ଉପରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡକା–ବକ୍କରୱାଲା ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ କରାଯିବ।

  • DigiLocker, VAHAN ଓ GIS ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ

NHAI କହିଛି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ସମ୍ମତି-ଭିତ୍ତିକ (Consent-based) ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। DigiLocker ଏବଂ VAHAN ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠିକଣା, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଓ ସଂଯୁକ୍ତ FASTag ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ।

ଏହାସହ GIS-ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାଲ ପାସ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଫଳରେ ହାତେ ଦସ୍ତାବେଜ ଦାଖଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସଠିକ୍ ଓ ସହଜ ହେବ।

  • 'ମାର୍ଗମିତ୍ର' ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ NHAI ରାଜମାର୍ଗଯାତ୍ରା ଆପ୍ ଭିତରେ 'ମାର୍ଗମିତ୍ର (MargMitra)' ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଏକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ସହାୟତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକକ (Single Window) ସେବା ଭାବେ କାମ କରିବ।

  • ୨୨ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ

ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୨୨ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଟାଇପ୍ କିମ୍ବା କଥାହେଇ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ମତାମତ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବ।

  • FASTag ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସୁବିଧା ଏକାଠି

ମାର୍ଗମିତ୍ର ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ FASTag ରିଚାର୍ଜ, KYC ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା, ରିଫଣ୍ଡ୍ ସ୍ଥିତି, ବାର୍ଷିକ ଓ ଲୋକାଲ ପାସ୍ ସେବା, ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପରି ସୁବିଧା ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ।

  • ଅଭିଯୋଗର ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସୁବିଧା

ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯିବ।

ଏହାସହ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତିକୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍‌ରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମାଧାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ ଅପିଲ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

  • ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇପାରିବେ

ମାର୍ଗମିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ FASTag ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି, ବକେୟା e-Notice, ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଟକିଥିବା ଗାଡ଼ି, ଅବୈଧ ଦଖଲ ଭଳି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ।

NHAI କହିଛି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ Android iOS ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ରାଜମାର୍ଗଯାତ୍ରା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ସେବାର ଲାଭ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Low Pressure: ପଛକୁ ପଛ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ବାହୁଡ଼ାରେ ପୁଣି ଭିଜିବ ପୁରୀ !

TAGGED:

RAJMARGYATRA APP
NHAI
LOCAL TOLL PASS
ଡିଜିଟାଲ ଲୋକାଲ ପାସ୍
NHAI DIGITAL LOCAL TOLL PASS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.