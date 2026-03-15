ମହଙ୍ଗା ହେବ FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍, ଏପ୍ରିଲ ୧ ଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ, NHAI ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ
ବର୍ତ୍ତମାନ FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ୩,୦୭୫ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ।
Published : March 15, 2026 at 2:43 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିୟମିତ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର । FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ର ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଧିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬–୨୭ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଶୁଳ୍କ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଦର ଆସନ୍ତା ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ୩,୦୭୫ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦର ଠାରୁ ୭୫ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇ ପାସ୍ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ ୨୦୦ ଥର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପାର୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
NHAI ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଅବାଣିଜ୍ୟିକ (non-commercial) ଯାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଯାନଟିରେ ବୈଧ ଓ ସକ୍ରିୟ FASTag ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବନ୍ଦ ଟୋଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (Closed Toll System) ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାନଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ବାହାରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ଗଣାଯିବ । ନିୟମିତ ଭାବେ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଥର ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେବାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାଏ ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ Rajmargyatra App କିମ୍ବା NHAI ର ଅଧିକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସହଜରେ କିଣିବା ଓ ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ । ସମ୍ପର୍କିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଅଧିସୂଚନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ