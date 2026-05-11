ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ସପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ସୀମିତ, ଅତିରିକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦରମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ମେ ୮ ଓ ୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତାର ଅନ୍ତିମ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି।
Published : May 11, 2026 at 6:10 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ ଚାରିଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ଗେଜେଟ୍ରେ ଅନ୍ତିମ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କାମ (ଓଭରଟାଇମ୍) ପାଇଁ ଅଧିକ ଦରମା ଦେବା ନିୟମ ରହିଛି। ମେ ୮ ଓ ୯ ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଚାରିଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ହେଲା
1. କୋଡ୍ ଅନ୍ ୱେଜେସ୍, ୨୦୧୯
2. ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ସ କୋଡ୍
3. ୨୦୨୦, କୋଡ୍ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି
4. ୨୦୨୦, ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ୍ ସେଫ୍ଟି
5. ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କୋଡ୍, ୨୦୨୦
ଏହି ସମସ୍ତ ସଂହିତା ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥିଲା। ୨୯ଟି ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରମ ସଂହିତାଗୁଡ଼ିକ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ଏହି ସଂହିତାଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ନିୟମାବଳୀ ନଥିବାରୁ କିଛି ବିଷୟର ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ, ହିତଧାରୀମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଖସଡ଼ା ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇନଗତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଖସଡ଼ା ନିୟମରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନ୍ତିମ ନିୟମରୁ ବାଦ ଦେଇଛି। କୋଡ୍ ଅନ୍ ୱେଜେସ୍ (ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍) ରୁଲ୍ସ, ୨୦୨୫ରେ ନ୍ୟୁନତମ ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ “ବିଶେଷ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଆଦେଶ” ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଫଳରେ ନ୍ୟୁନତମ ଦରମା କମିପାରେ ଏବଂ କେତେକ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଦରମାରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ନୂଆ ଦରମା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ “ଫ୍ଲୋର୍ ୱେଜ୍” ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନ୍ୟୁନତମ ଜୀବନଧାରା, ପୋଷାକ, ଆବାସ ଏବଂ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କାରକଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯିବ।
କୋଡ୍ ଅନ୍ ୱେଜେସ୍, ୨୦୧୯ର ଧାରା ୯ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନ୍ୟୁନତମ ଜୀବନମାନକୁ ଆଧାର କରି ଫ୍ଲୋର୍ ୱେଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଫ୍ଲୋର୍ ୱେଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଫ୍ଲୋର୍ ୱେଜ୍ ଏକ ମୂଳ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ କାମ କରିବ, ଯାହାଠାରୁ କମ୍ ଦରମା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢ଼ୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।